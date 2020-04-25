Sivilce izleri nasıl geçer? Sivilce tedavisi var mı?

İlaç kullanmadan sivilce izlerinin nasıl geçtiği merak ediliyor. Özellikle evde olunan şu günlerde abur cubur diye adlandırılan gıdalar sivilce şikâyetlerini artırdı. Peki, sivilcelerin çözümü nedir? Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayfer Aydın, ilaç kullanmadan sivilce izlerinden kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayfer Aydın, “Sivilcenin radikal tedavisi sivilce zeminin oluşturan komedonların temizlenmesiyle ve bu aşırı yağ sentezinin kontrol altına alınmasıyla mümkündür. Ben kliniğimde akne ile başvuran hastalarıma önce derin bir cilt temizliği yapıyorum. Önce yüzdeki akne zeminin oluşturan siyah ve beyaz yağ butonları komedonlar temizlenir ve üzerine hasta için uygun olan kimyasal peeling solüsyonu ile peeling yapılır. Ardından altın iğne radyofrekans tedavisi ile yağ sentezi kırmızı yüz, yüzdeki enflamasyon ve aşırı yağ sentezi kontrol altına alınır. Her hasta için uygun olan yüz yıkama jelleri ve tropikal krem tedavileri ve gerek varsa antibiyotik terapilerle tedavi tamamlanır. Sivilce izi tedavisi için kliniğimizde en çok kimyasal peeling ve altın iğne radyofrekans lazer tedavileri kombine olarak kullanılmaktadır. Böylece hem sivilce hem de sivilcenin neden olduğu izler birlikte ve çok etkili bir şekilde tedavi edilmiş olur. Sivilce eğer bir hastalığa bağlı ise altta yatan hastalığın tedavisine yönelik tedavi yaklaşımları daha doğru olacaktır. Örneğin, hastada PCO- Polikistik Over Hastalığı varsa doğum kontrol hapları tedavisi de çok etkili olacaktır.” dedi.

AKNE TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Her akne hastasında tedavinin aynı olmadığını ifade eden Dr. Aydın, şu şekilde anlattı: