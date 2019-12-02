Gümüşhane yöresinin sevilen lezzeti: Siron tarifi

Siron, Gümüşhane yöresine ait bir lezzettir. Trabzon'da da meşhurdur. Ramazan ayında sahur vakitlerinin vazgeçilmezi olan siron nasıl yapılır merak ediliyor. Herkes tarafından sevilerek tüketilen siron pratik yapımıyla da dikkat çekiyor.

SİRON TARİFİ

MALZEMELER

3 adetyufka1 yemek kaşığıtereyağı150 gram dana kıyma1 tatlı kaşığıtuz1 çay kaşığı karabiber Sulandırılmış Sarımsaklı Süzme Yoğurt İçin:2 su bardağı süzme yoğurt2 dişsarımsak1,5 su bardağısu1 çay kaşığı tuz Tereyağlı Sos İçin:1 yemek kaşığıtereyağı1 çay kaşığı toz kırmızı biber

SİRON TARİFİ NASIL YAPILIR?

Fırınınızı 180 dereceye ayarlayın.

Yufkayı en ucundan başlayarak yuvarlayın. 3 cm uzunluğunda yufka halkaları kesin.

Yağladığınız yuvarlak borcama yufkaları dik olacak şekilde dizin.

Yufkaları 20 dakika kızarana kadar pişirin.

Bu sırada tereyağını eritip kıymayı kavurun. En son tuz ve karabiberi ekleyin ve ocaktan alın.

Sarımsaklı sulandırılmış yoğurdu hazırlamak için süzme yoğurdu, suyu, tuzu ve rendelenmiş sarımsakları bir kabın içinde iyice karıştırın.

Fırından çıkan yufkaların üzerine sarımsaklı yoğurdu dökün ve tekrar 10 dakika fırınlayın.

Fırından çıkan yufkaların üzerine kıymayı yerleştirin ve erimiş tereyağı dökerek servis edin. İşte bu kadar. Afiyet olsun!