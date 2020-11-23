Şırdan nedir, hayvanın neresinden yapılır? İşte şırdan (mumbar dolması) tarifi

Şırdan (mumbar dolması), hayvanın midesinin bir bölümüdür. Aynı zamanda sakatat yemeklerinden mumbar ve kokoreç gibi, Adana'da sıkça tüketilen ve Adana'nın yöresel nitelikteki yiyeceğidir. Peki şırdan[mumbar dolması) tarifi nasıl yapılır, sorusunu sormaya başladıysanız sizler için arştırıp bir araya getirmiş olduğumuz şırdan [mumbar dolması) tarifine göz atabilirsiniz.



Eski dönemlerden beri insanlar hayvanların çeşitli yerlerinden yemekler yapıyorlardı. Günümüzde de hala devam eden bu durumda hayvanın işkembesinden işkembe çorbası, hayvanın kellesinden ve ayaklarınlarından kelle paça çorbası, bağırsaklarından ise kokoreç ve Şırdan[mumbar dolması) yapılıyor. Şırdan [mumbar dolması) tarifi adana yöresinden gelen bir lezzet olup tüm dünyaya yayılmıştır. Lezzetini ise beğenenin olduğu kadar beğenmeyeninin de bulunduğu bir yemek çeşididir.



Sakatat yemeklerinden Bumbar ve Kokoreç gibi, Adana’da sıkça tüketilen ve Adananın yöresel nitelikteki yiyeceğidir. Şırdan olarak anılsa da asıl adı “mumbar dolmasıdır”. Bu dolma yapılırken kuzu şırdanı tercih edilmeliymiş, makbul olanı oymuş. Şırdan, Adana’da, “Adana kebap” ve “şalgam” kadar yaygın olan bir yiyecek olmasına rağmen Adana dışında pek bilinmeyen bir yiyecektir.

Koyunun 4 midesinden biri olan şırdanın temizlenip içine baharatlı pirinç doldurulup dikilip pişirilmesiyle hazırlanır.

Şekil olarak biraz sıra dışıdır. Yenirken üzerine tuzlu kimyon ve pul biber serpilir. Şırdancılık Adana’da neredeyse başlı başına bir sektördür. Adana’da kesilen koyunların şırdan ihtiyacını karşılamadığı için başka şehirlerden çiğ şırdan getirtilmektedir. Yaz veya kış fark etmez, her köşe başında bir şırdancı mutlaka vardır.

İŞTE ŞIRDAN[MUMBAR DOLMASI) TARİFİ

Şırdan[mumbar dolması ) malzemeleri:

-2 Kilo mumbar

İç malzemeleri için;

-1 tane kapya biber

1 tane yeşil biber

1 tutam maydanoz

1 çorba kaşığı salça

1 buçuk çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı nane

-1 çay kaşığı kara reyhan

1 çay kaşığı kişniş

Tuz

- 1.5 su bardağı pirinç

ŞIRDAN (MUMBAR DOLMASI) NASIL YAPILIR?

1- Kasabınızdan aldığınız şırdanları iyice temizleyin; hem iç, hem dış yüzey, defalarca soğuk ve sıcak su ile şok yapılarak temizlenir ve daha sonra da bu şırdanlar tuzlu, limonlu suya yatırılır ve saat bekledikten sonra yeniden temizlenir.

2- Aslında sakatat yemeklerinin lezzetlerinden yana ev hanımlarının herhangi bir korkusu yoktur, sadece temizlemek zor olduğu için uzak dururlar. Bu korkunun önüne geçmek için artık temiz şırdan, karın, beyin gibi seçenekler satan kasapları kullanıp, işin büyük bir kısmından kurtulabilirsiniz ama yine de güvendiğiniz kasaplardan alışveriş yapmanızı tavsiye ederim, özellikle sakatat komusunda...

4- Temizlenen şırdanlar bir köşede beklerken iç kısmın hazırlanmasına başlanır. İç malzeme hazırlanır ve hazırlanan iç malzemeler el yordamı ile şırdanlara doldurulup 60 dakika pişirilip, kimyon ile servis edilir.

Afiyet olsun…