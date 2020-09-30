Sinsi ilerleyen metal zehirlenmesine dikkat!

Bazen hiçbir şey yokken baş ağrısı, yorgunluk, kas ağrısı ve baş dönmesi gibi durumlara anlam veremeyiz. Bu şikâyetlerin temelinde ağır metal zehirlenmesinin olabileceğine dikkat çeken uzmanlar, şelasyon tedavisi hakkında bilgi verdi. Peki, ağır metal zehirlenmesi nedir?

DHA'ya açıklamalarda bulunan Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Ekmekci, insanların toksik ve zehirleyici maddelerin etkisi altında yaşadığını, ağır metal zehirlenmelerinin günümüzde daha çok belirti göstermeden sinsi seyrettiğine dikkat çekti. Ekmekci, şelasyon tedavisi ile ağır metallerin vücuttan uzaklaştırmanın mümkün olduğunu söyledi.

AĞIR METAL ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ

Ağır metal zehirlenmesinin maruz kalan kişilerin baş ağrısı, yorgunluk, uyku bozuklukları, baş dönmesi, huzursuzluk, evham, kas ağrıları, hazımsızlık, kabızlık ve daha ileri olgularda ise solgunluk, kansızlık, koordinasyon bozukluğu gibi şikâyetler yaşayabileceğini vurgulayan Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Ekmekci, “Kalp krizi geçirenler ve diyabetik hastalarda ağır metallerin zararı daha büyüktür.” dedi.

“OYUNCAKTA BİLE KURŞUN OLABİLİR”

Denge halindeki bir biyolojik sisteme zarar veren fiziksel, kimyasal ve biyolojik ajanlara toksin denildiğini belirten Doç. Dr. Ekmekci, toksinlerin dışarıdan alınabildikleri gibi, vücuttaki metabolik faaliyetler sonrasında da oluşabileceğini vurguladı.

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Ekmekci, fark edilmeden hayatımıza giren bu maddelerin neler olduğunu şöyle anlattı:

“Günümüzde insanlar, topraktan, sudan, soludukları havadan ve aldıkları gıdalardan edinilen, hücresel fonksiyonları kısa ve uzun süreli bozan, binlerce kimyasal, fiziksel toksik ve zehirleyici maddelerin etkisi altında kalmaktadırlar. Toksinlerin arasında ağır metallerin yeri büyüktür. İnsan bedeninde bulunmaması gereken civa, alüminyum, arsenik, kurşun, kadmiyum gibi metallerin minimal olarak dahi bedene girmesi ciddi zehirlenmelere neden olabilir. ABD’de II. Dünya Savaşı’nın sonu ile 1970’lerin ortalarına kadar araba kullanımının artması ve kurşunlu benzinin tercih edilmesi nedeniyle kurşuna maruziyet arttı. Kurşun üretimin pik yaptığı yıllarda, yılda 600 bin ton kurşunun atmosfere salınımı gerçekleşti. 1945-1980 tarihleri arasında yaşayanlar en fazla kurşun maruziyetine kalan kişiler oldular. Günümüzde ise toprak, oyuncak, hasarlı mutfak eşyalarının bir kısmı, ev boyaları, kurşunlu su boruları, endüstriyel kaynaklar, sigara aktif pasif içiciliği kurşun maruziyeti kaynağı olmaya devam etmektedir.”

ZEHİRLENMELERE YOL AÇAN NEDENLER

Aleminyum, civa, arsenik gibi diğer ağır metallerin de yine sanayi kaynakları, çevre kirlenmesi, tarımda kullanılan ilaçlar, böcek öldürücüler, mutfak ürünleri, amalgam içeren dolgular, kozmetik ürünler, kirli sularda yaşayan deniz canlıları kaynağı ile zehirlenmelerin de en önemli nedenler olarak karşımıza çıktığını ifade eden Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Ekmekci, şöyle devam etti:

“Hava, çevre kirliliğinin kontrolsüz sanayileşmeye paralel olarak artması, özellikle tarım havzalarında oluşturduğu hasarlar, teflon mutfak malzemeleri, çizilmiş, hasarlı mutfak malzemeleri, deterjanlar, kaynağı belli olmayan ürünler, oyuncaklarda kullanılan boyalar gibi bireysel kullanımlarda dikkatsizlik ve umursamazlıklar bu sorunu oluşturan başlıca nedenler gibi durmaktadır. Yani kısaca görüldüğü üzere, tüm toplumlar öyle ya da böyle bir şekilde ağır metallere hayatın içerisinde temas etmek durumunda kalmaktadır.”

ŞELASYON TEDAVİSİ 3 SAAT SÜRÜYOR

Şelasyonun Yunanca’da kıskaç anlamına gelen ‘chelos’ kelimesinden türetildiğini işaret eden Doç. Dr. Ahmet Ekmekci, uygulanan tedavi hakkında şu bilgileri aktardı:

“Etilendiamin tetraasetik asit uygulaması veya kısaca ‘EDTA’ adı verilen şelasyon tedavisinde, hastalara içerisinde yüksek doz C vitamini, B vitaminleri, potasyum, magnezyum da dahil diğer bazı vitamin ve minerallerin olduğu bir serum verilir. Klasik ajanlar ile uygulamalar sıklıkla damar yolu, adele içi gibi yollarla yapılır. Hastalar hastane veya kliniğe kabul edilir ve bu işlem 3 saat kadar sürer. Şelasyon tedavisi, yavaş bir tedavidir. Önce dolaşımdaki ağır metallerin sistemden uzaklaştırılması, sonra bağ dokusu ve hücrelerden ağır metallerin, mevcut hastalık tablosunu ağırlaştırmadan, yavaş ve uzun bir döneme yayılmış şekilde çıkarılması, çıkarılan ağır metallerin yeniden hücre içine girişlerinin önlenmesi ve hücre dışı ortamda tutulması ile sonrasında gittikçe artan bir güçte atılımlarının sağlanması gerekir. Bu nedenle tedavinin devamı gerekir yani tek serum tedavisi değil, ardışık tedaviler gerekmektedir. Her arındırma tedavisinde hastanın kendisi veya ailesinin tam bilgilendirilmesi, tedavi süreci boyunca karşılaşılabilecekler konusunda eğitilmesi ve tedavinin başarısı için gerekli olan süre ve ek önlemler, ek tedaviler ve bu tedavinin masrafı konusunda bilgilendirilmesi ve rızalarının alınması gerekir.”

KALP KRİZİ GEÇİRENLER VE DİYABETLİLERDE ETKİSİ DAHA BÜYÜK

2007 yılında ABD’de 111 bin hastaya şelasyon yapıldığını ve bunun da ciddi bir çalışmaya ihtiyaç doğurduğunu söyleyen Ekmekci, özellikle kalbin ön yüzünden kalp krizi geçirenler ve diyabetiklerde tedavinin olumlu etkisinin daha fazla olduğunu belirtti.