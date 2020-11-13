Sinop'un olmazsa olmazı Boyabat ezmesi tarifi

Sinop'un meşhur Boyabat ezmesi sevilerek tüketiliyor. Sinop’ta günlük olarak üretilen Boyabat ezmesi yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi görüyor. Boyabat ezmesi kilosu 80 TL’den satılıyor.

İHA'da yer alan habere göre tarihi ve turistlik alanları ve mantısıyla gündem olan Sinop son günlerde Boyabat ezmesiyle adından sıkça söz ettiriyor.

Tersane mevkisinde küçük bir dükkânda günlük olarak üretilen Boyabat ezmesi Sinop’un önemli yiyeceklerinden biri haline geldi. Lezzetiyle tüm Türkiye’ye nam salam Boyabat ezmesi, Türkiye’nin dört bir yanına kargo ile gönderiliyor.

TURİSTLER YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR

Boyabat ezmesinin yurdun dört bir yanından büyük talep gördüğünü söyleyen işletme yetkilisi Serdar Gökceağaçlı, Boyabat ezmesi tarifini şu şekilde anlattı: