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05 Kasım 2020 Perşembe 14:11 | Son Güncelleme:

Sinop'ta kendiliğinden yetişen şifa: Bileydin

Sinop'ta kendiliğinden yetişen şifa: Bileydin
IHA

Sinop'un meşhur "Bileydin" meyvesi sonbaharda hastalıklara şifa oluyor. Kendiliğinden yetişen bileydin meyvesinin faydaları haberimizde.

Sinop’ta kediliğinden yetişen “bileydin” meyvesinin mevsimi başladı. Faydası ile nam salan bileydin meyvesi dağ çileği olarak da biliniyor.

İHA'da yer alan habere göre Sinop’un gözde meyvesi “bileydin” birçok faydası ile dikkat çekiyor. Doğada kendiliğinden yetişen ve renkleriyle ağaçları süsleyen, genellikle dağ çileği olarak bilinen “bileydin” meyvesi, kışın habercisi olarak da anılıyor.

"MEYVE AĞAÇTA KIZARIRSA KIŞ SOĞUK GEÇER"

Yoğunluk olarak Akliman mevkisi ve Ayancık yolunda bol bulunan “bileydin” meyvesi toplanmayı bekliyor. Bileydin diğer isimleriyle “dağ çileği”, “kocayemiş” meyvesi Sinop’ta ceviz iriliğinde oluşuyor. Önce yeşil, sarı ve olgunlaştığında kırmızı rengi alan meyvenin ağaçlarda kızardığında havaların soğuyacağına inanılıyor.

BİLEYDİN MEYVESİNİN FAYDALARI

İçeriğinde C vitamini bulunan meyve tansiyonu düşürmede ve kanı temizlemede etkin bir rol oynuyor. Yapraklarından hazırlanan çözelti içinde idrar söktürücü özelliği barındırıyor. Ayrıca safra ve böbrek taşlarına karşı faydalı bir meyve olma özelliği taşıyor. Edinilen bilgiye göre meyve fazla yendiğinde sarhoş edici özelliği de bulunuyor.

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