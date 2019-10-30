Adana'nın lezzeti: Sini köftenin özel tarifi

Adana bölgesinin nadide lezzetlerinden olan sini köfte herkes tarafından sevilmekte ve yenilmektedir. “Sini köfte nasıl yapılır?” Sorusunun cevabını herkes merak etmektedir. Sini Köfte aşı her yörece sevilen bir lezzettir. Sini köftenin özel tarifi haberimizin devamında sizlerle...

SİNİ KÖFTE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

• 1,5 su bardağıince bulgur

• 1/2 su bardağıirmik

• 1 su bardağısıcak su

• 1 adethaşlanmış patates

• 1/4 su bardağıun

• 1 adetyumurta

• 1 adetyumurta beyazı

• 1 yemek kaşığısalça

• 2 yemek kaşığızeytinyağı

• 2 çay kaşığıkimyon

İÇ MALZEMESİ İÇİN

• 250 gramkıyma

• 1 adetkuru soğan

• 1 yemek kaşığısalça

• 1/2 su bardağıince doğranmış maydanoz

• 1/2 su bardağıceviz içi

• 2 yemek kaşığızeytinyağı

ÜZERİ İÇİN

• 1 çay bardağı zeytinyağı

SİNİ KÖFTE TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Sini köfteyi pişireceğiniz fırın kabına malzemeleri yerleştirmeden önce kabın dibini ve kenarlarını bir miktar yağ ile yağlarsanız, piştikten sonra tepsiden çıkartıp servis etmeniz daha kolay olacaktır.

SİNİ KÖFTE TARİFİ NASIL YAPILIR?

1. Derince bir kabın içerisine irmiği ve bulguru alın, üstlerine 1 su bardağı sıcak suyu gezdirip, biraz karıştırın.

2. Kabın ağzını streç filme kapatın ve bu şekilde yaklaşık 10 dakikalığına kabarmaya bırakın.

3. İrmik ve bulgur kabardıktan sonra üstüne haşlanmış patatesi ezerek ilave edin. Ardından unu, bir yumurta ve bir yumurta beyazını, salçayı, 2 yemek kaşığı zeytinyağını ve baharatlarını da ekleyip elinizle güzelce yoğurun.

4. Hamur kıvamına gelen karışımı ikiye bölün ve buzdolabında 10 dakika kadar dinlenmeye bırakın.

5. Hamur dinlenirken, iç harcını hazırlayın. Bir tavaya yağı alın ve biraz kızdırdıktan sonra kıymayı ekleyip, güzelce kavurun.

6. Ardından küp küp doğradığınız kurus soğanı da ilave edip kavurun. Salça, maydanoz ve cevizi de ekleyip, birkaç dakika daha kavurduktan sonra altını kapatın. İç harcınız hazır.

7. Bir fırın kabının dibini ve kenarlarını yağlayın. İkiye bölüp, dolaba kaldırdığınız hamuru alın ve bir parçasını dümdüz olacak şekilde hafifçe bastırarak fırın kabının zeminine yayın.

8. Üstüne hazrladığınız iç harcı güzelce ekleyin ve yayın.

9. İç harcın üstüne kalan hamuru da elelrinizle güzelce bastırarak dümdüz olacak şekilde ve tüm fırın kabını kaplayacak şekilde yayın. Üstünün daha düz olması için bir kaşığın tersini de kullanabilirsiniz.

10. Ardından bir bıçak yardımıyla sini köfteyi dilimleyin. 1 çay bardağı zeytinyağını da üstüne gezdirip, önceden ısıtıığınız 180 derece fırında yaklaşık 25 dakika pişirin.

11. Pişirme süresinin sonunda fırından çıakrtın ve sıcak sıcak servis edin.