Sinem Kobal ile ilgili herkesin merak ettiklerini açıkladı! 'Set aralarında...'

Başarılı ve güzel oyuncu Gizem Güven geçmiş yıllarda oynadığı Sihirli Annem ve Selena gibi fenomen dizilerle izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. Aksam.com.tr'ye özel açıklamalarda bulunan Güven, Selena dizisi ile ilgili set anılarını ve Sinem Kobal ile yaşadıklarını paylaştı.

"SİNEM ABLA SETTE MATEMATİK TESTLERİMİ ÇÖZERDİ"

Selena’da Sinem Kobal ile iyi ilişkilerin olduğunu biliyorum. Nasıl biriydi Sinem Hanım?

Çok iyi bir insandı. Sette her günümüz, her saatimiz birlikte geçiyordu. Saçımla oynar halimi hatırımı sorar, niye canın sıkkın diye sorar. Hatta hiç unutmuyorum bir gün sette matematik testi çözmem gerekiyor. Matematiğim mükemmel değildi. Sinem abla geldi beş saniyede çözdü, anlattı O da üniversite okuyordu. Ertesi gün sınavı var biz o an Ütopya’dayız. Şu an kimseyi yadırgamak için söylemiyorum ama bir Youtube kanalı açıp okulu bırakanlar da olabiliyor mesela. Bu yüzden eğitime öncelik vermek her şeyden kıymetli