Sınav kaygısını ortadan kaldıran 10 anahtar cümle! Sınav kaygısı nasıl geçer?

Sınavların yaklaşmasıyla öğrencileri sınav kaygısı başladı. Peki, geleceği etkileyen sınav kaygısıyla nasıl başa çıkılır? Uzman Psikolog Derya Yalçınkaya, sınavın değil kişinin sınava yüklediği anlamın kaygıya sebep olduğunu Mor Papatya’da her hafta yazdığı köşesinde anlattı. İşte sınav kaygısına engel olan 10 anahtar cümle…

1. Öncelikle şurada bir anlaşalım, sınav seni hedefine götüren ve tekrarı olan bir araç… Yüklediğin anlamı normalleştirirsen kaygı seviyeni de normalde tutma şansın artar.

2. Eğer kaygın yüksek olursa, sınav sonucunun başarısız olması halinde tüm hayatın ile ilgili genel bir sonuca varmanı doğurabilir.

3. Yani ‘ben hep başarısızdım ya da ben hiçbir şeyi yapamıyorum’ gibi genellemeler yaparak ya hep ya hiç şeklinde ki cümlelerle hayatı kendine çekilmez kılarsın!

4. Sınav zekâ ölçmez, sınav IQ testide değildir. Sınav bilgi ölçer ve çalışan bilir. Gerçeklerle burada yüzleşmek gerekmektedir.

5. Öncelikle ihtiyacın olmayan ve senin aşırı kaygı yaşamanı sağlayan o olumsuz cümlelerden kurtul!

6. Örneğin ‘Ya yapamazsam’ yerine ‘ Elimden geleni yaptım’ cümlesi, yani daha makul olan gerçeklik içeren cümleleri yerleştir. Bunu her bir olumsuz içerikli cümlen için yapabilirsin.

7. Düşüncelerinden kaçmaya çalıştıkça girdabında kaybolursun. Kaçma ve kabul et. Bedeninde ki uyarı niteliğinde olan sinyalleri hissettiğinde korkma ve birazdan geçeceğini anımsa.

8. Neticede kaygılanman sınava hemen başlarken artış gösterebilir, bu oldukça normaldir. O an yalnız olmadığını, diğer öğrencilerinde senin gibi kaygı seviyelerinde artış yaşadıklarını anımsa ve derin derin nefes alıp ver.

9. Nefes egzersiz programlarını sınavdan önce incelemende fayda var. Sınavdan bir gün önce vaktini çalışmaya değil kendini iyi hissettiren aktiviteleri yapmaya ayırmalısın.

10. Unutma elinden geleni yaptın ve kaygını sana yardımcı olacak düzeyde tutmalısın. Sonuca odaklanman için henüz çok erken, şansına inan ve devam et. Bu da diğer kaygıların gibi tarihe karışacak. Kontrol edemediğini düşündüğün kaygın için profesyonel yardım alabilirsin. Sen düşüncelerinin esiri değil, onların yaratıcısısın. Bol şans…

SINAV KAYGISI YAZISININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN