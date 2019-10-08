Sinan Akçıl ve Hande Yener'in bazı takipçileri sahte, Serenay Sarıkaya ve Demet Özdemir'in gerçek

Sosyal medyada Hadise'nin 10 milyon olan takipçi sayısının yarısını satın aldığı iddia edildikten sonra diğer ünlülerin de bot (sahte) hesapları ortaya çıktı.

İnternette bu konu hakkında araştırma yapan bir kullanıcı diğer isimlerinde kişi sayılarını kontrol etti. Buna göre; bir buçuk milyon takipçisi olan Sinan Akçıl'ın yüzde 75'i, bir milyon takipçisi olan Hande Yener'in ise yüzde 43'ü sahte hesap olduğu ortaya çıktı.

HANDE YENER: Hande Yener’in gerçek takipçisi bu listeye göre, 613 bin 415 kişiden oluşuyor.

DEMET ÖZDEMİR: Erkenci Kuş’un yıldızı Demet Özdemir de yüzde 0 sahte hesaba sahip…

SERENAY SARIKAYA: Takipçi sınavını başarıyla geçen kişilerden biri de Serenay Sarıkaya oldu.

SİNAN AKÇIL: 1 milyon 700 bin takipçisi sayısının yüzde 75’i sahte olan Sinan Akçıl ise 442 bin 288 kişi tarafından takip ediliyor.

8 Milyon takipçisi olan Demet Özdemir, 8.5 milyon takipçisi olan Serenay Sarıkaya ve 1 milyon 800 bin takipçisi olan Pelin Akil'in ise bot hesap satın almadıkları öğrenildi.