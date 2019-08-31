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Metabolizmayı hızlandırmak için: Sinameki

Metabolizmayı hızlandırmak için: Sinameki

Sinameki çayı, son yıllarda popüler olmuş çaylardandır. Sinameki çayının en etkili yönü metabolizmaya yaptığı etkidir. Zayıflamak isteyenlerinde kullandığı sinameki çayı, yağ yakmaya da yardımcı olur. Sinameki çayının sırları haberimizde...

Sinameki çayı, sinameki bitkisinin demlenmesi ile elde edilir. Sinameki bitkisinin anavatanı Afrika’dır. Buna rağmen Mısır, Sudan, Hindistan gibi ülkelerde de yetişmektedir. Bitkinin baklaya benzeyen meyveleri vardır. Zayıflatma etkisi ile öne çıkan sinameki çayının birçok faydası bulunuyor.

SİNEMAKİ ÇAYININ SAĞLIĞA FAYDALARI

Sinamekinin modern tıpta ve geleneksel kullanımda en belirgin özelliği müshil etkisiyle kabızlığı gidermek ve bağırsakları yumuşatmak içindir.

İştah kestiği için diyet yapanlar tarafından kullanılır. Sinameki bitkisi kullanılarak üretilen kremler basur ve egzama tedavisinde harici olarak kullanılmaktadır.

Kolonoskopi öncesi bağırsakların tamamen temizlenmesi için tavsiye edilebilir.

Hazımsızlık için oldukça faydalıdır. Kabızlığa iyi gelmesi sinameki çayının faydaları arasındadır. Bağırsak hareketlerini teşvik ederek bağırsakları rahatlatır.

Herkes tarafından bilinen müshil etkisi olmasıyla birlikte, kuvvetli bir ishal yapıcıdır.

Bağırsakları yumuşatır ve bağırsaklardaki gazın dışarı atılmasına yardım eder.

Hemoroid için fayda sağlaması da sinameki çayının faydalarından biridir.

Sinameki çayının yanı sıra sinameki bitkisinden çeşitli kremler elde edilir. Elde edilen bu kremler egzama ve basur gibi cilt hastalıklarına da yarar sağlar.

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