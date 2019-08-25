Bir kere yiyen hep arıyor! İşte simit tiridi tarifi

“Simit tiridi nasıl yapılır?” sorusu merak ediliyor. Kastamonu’ya özgü bir lezzet olan simit tiridi nasıl yapılır merak ediliyor. Püf noktaları bilindiğinde harika bir lezzete dönüşen simit tiridi tarifi merak ediliyor. Susamsız Kastamonu simidinden yapılan simit tiridi lezzetinin tam oturabilmesi için simitin bayatlamasını beklemek gerekiyor.

25 Ağustos 2019 Pazar 09:34
25 Ağustos 2019 Pazar 09:34
Bir kere yiyen hep arıyor! İşte simit tiridi tarifi

Kastamonu’nun meşhur lezzetlerinden biri olan simit tiridi nasıl yapılır merak ediliyor. Lezzetiyle kendine hayran bırakan simit tiridi yapımı kolay olsa da belli püf noktaları iyi bilmek gerekiyor. Bayatlamış simitten yapılması gereken simit tiridi püf noktalar dikkat edildiğinde harika bir lezzete dönüşüyor. Susamsız simitle yapılması gereken simit tiridinin püf noktaları araştırılıyor.

MALZEMELER

6 adet Kastamonu simidi veya

susamsız simit

4 su bardağı et suyu

250 gram kıyma

2 diş sarmısak

Bir buçuk su bardağı yoğurt

Tuz

kimyon

Üzeri için:

50 gram tereyağı

pulbiber

Süslemek için:

Maydanoz

YAPILIŞI

Kastamonu simidi veya susamsız simidi elinizle iri parçalara ayırın ve servis tabaklarına paylaştırın. Kaynamış et suyunu simidin üzerine gezdirin ve süzün. Bu işlemi 4 kez tekrarlayın ve simidi hafif sulu bırakın. Diğer tabaklara da aynı işlemi uygulayın. Kıymayı bir tavada kavurup, tuz ile kimyonu ekleyin.

Dövülmüş sarımsakla yoğurdu karıştırın ve sırasıyla simit tiridin üzerine önce sarımsaklı yoğurdu, sonra da kavrulmuş kıymayı paylaştırın. Eritilmiş tereyağında pul biberi yakın ve yemeğin üzerine gezdirin. Maydanozla süsledikten sonra sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Kastamonu simidi, yöreye ait bir simit çeşididir. Bu yemeği fırından alacağınız susamsız simit ile de yapabilirsiniz.

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