Günde üç bardaktan fazla içenler! Zararları korkutuyor

Sık sık kahve tüketmenin zararları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Günde 3 bardaktan çok kahve içmenin zararları bulunuyor. Haberimizin devamında sık kahve tüketmenin zararlarını bulabilirsiniz.

KALP

Aşırı kahve tüketimi kalbin ritmini olumsuz yönde etkiliyor. Burada "aşırı" kelimesine dikkat çekmeliyiz. Kahvenin içerdiği kafein fazla tüketildiğinde, kalpte ritim bozuklukları ve taşikardi meydana gelebiliyor.

TANSİYON

Yapılan araştırmalar kahvenin tansiyon üzerinde de olumsuz etkilerinin bulunduğunu ortaya koyuyor. Düzenli olarak günde dörtbeş bardak kahve içenler üzerinde yapılan araştırmalarda kandaki basınç, yani tansiyon hızla yükseldi.

MİDE

Kahve, mide de ülser gibi mide rahatsızlıklarına neden olmuyor. Ancak var olan mide rahatsızlıklarının artmasını sağlıyor. Çünkü kahve mide asitlerinin artmasına neden oluyor.

ŞEKER HASTALIĞI

Kahvenin, şeker hastalığına etkileri üzerinde halen net bir görüş yok. Bir grup bilim adamına göre yemek zamanlarında yükselen kan şekeriyle birlikte tüketilen kahvenin şeker hastalığını olumsuz yönde etkiliyor. Bir grup bilim adamı ise Tip 2 şeker hastalığının kahveden olumsuz yönde etkilenmediğini savunuyor. Uzmanlar kahvenin içindeki kafeinin değil, minerallerin şeker hastalığına karşı koruyucu bir etkisi olduğunu savunuyorlar.

SU KAYBI

Bu konuda da uzlaşılan bir görüş yok. Uzmanların bir kısmı kahvenin vücutta sıvı kaybına neden olduğunu savunurken, bir kısmı da bu kaybın önemsiz derecede az olduğunu savunuyorlar.

MİGREN

Kahve uzun zamanlardan beri migreni tetikleyen uyarıcıların başında sayılıyor. Kahvenin bileşenlerinin beyinde bulunan kan hücrelerini tetikleyerek migrene neden olduğu, araştırmalarda görülüyor. Henüz aksi bir görüş ortaya çıkmadı.

VİTAMİN VE MİNERAL KAYBI

Kafein, vücudun demir ve diğer besinleri emmesini engelliyor. Ayrıca, kalsiyumun idrar ile vücuttan atılmasına neden oluyor. Bu da osteoporoz (kemik erimesi) riskini artırıyor.

DOĞURGANLIK

Kafeinin doğurganlığı olumsuz yönde etkilediği biliniyor. Günde üç fincan veya daha fazla kahve içmek, kadının doğurganlık oranını azaltıyor. Çünkü aşırı miktarda kafein tüketimi yumurtlamayı olumsuz etkiliyor.

Ancak bu konuda şaşırtıcı bir başka çalışma sonucu daha var. Her gün düzenli olarak kahve içen erkeklerin içmeyenlere oranla daha güçlü spermleri olduğu kanıtlandı. Kafeinin spermin üzerinde uyarıcı etkisi olduğunu savunan uzmanlar, bunun merkezi sinir sisteminde de aynı etkiyi gösterdiğini iddia ediyorlar.

HAMİLELİK

Kafeinin anne karnındaki bebeğe zararlı olduğu biliniyor. Uzmanlar, hamile kadınların günlük kafein tüketme sınırlarının 300 mg olduğunu belirtiyorlar.

KANSER

Yeşil ve siyah çay gibi, kahve de antioksidanlar içeriyor. Bu da kansere yol açan hücrelerin çoğalmasını engelliyor.

BAŞ AĞRILARI

Migreni olumsuz yönde etkileyen kahve, şaşırtıcı bir biçimde baş ağrısına iyi geliyor. Baş ağrısı ilaçlarında bulunan bazı maddeleri içeren kahve, ağrı kesicilerle kıyaslandığında, yüzde 40 oranında baş ağrısında daha etkili oluyor.

BEYİN UYARIMI

Kahve konsantrasyona yardımcı oluyor. Yapılan araştırmalarda, okul çağındaki çocukların az miktarda kahve ile süt içtiklerinde sabahki derslerinde daha başarılı oldukları görülüyor.

KARACİĞER SAĞLIĞI

Düzenli kahve içenlerin siroz gibi karaciğer rahatsızlıklarından daha az şikayet ettiği görülüyor.

SAFRA TAŞLARI

Kadın vücudu erkeğe kıyasla iki kat daha fazla safra taşı üretiyor. Günde dört bardak kahve içen kadınların içmeyenlere oranla yüzde 25 daha az safra taşından şikayet ettiği kanıtlandı.

CİLT

Yapılan çalışmalarda bilinenin aksine; kahvenin selülite karşı faydalı olduğu görülüyor.