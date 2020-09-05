Siirt'in meşhur perde pilavı nasıl yapılır? Perde pilavı tarifi ve malzemeleri
Perde pilavının tarifi merak ediliyor. Siirt'te meşhur olan perde pilavı haşlanmış tavuk ile yapılıyor. Akşam yemeğinde misafirlerinize ikram edebileceğiniz lezzetiyle dilden düşmeyen perde pilavı tarifi ve malzemeleri haberimizde.
Perde pilavının yapılışı merak ediliyor. Mutfakla arası iyi olanlar internette "Perde pilavı nasıl yapılır?" sorusunun cevabını araştırıyor. Tavuk ve badem içiyle yapılan perde pilavı Siirt'te oldukça meşhur. Perde pilavı yanına yoğurt çorbası da yapabilirsiniz. İşte adım adım perde pilavı tarifi ve malzemeleri...
PERDE PİLAVI İÇİN MALZEMELER
1,5 kilo tavuk
750 gr pirinç
150 gr badem içi
250 gr tavuk ciğeri
Tereyağı
Karabiber, tuz ve tarçın
Dış tarafı için;
6 yumurta
100 gr margarin
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 kahve fincanı tavuk suyu
Alabildiğince un ve tuz
PERDE PİLAVI NASIL YAPILIR?
Bir kaba önce yumurtaları kırın. Eritilmeden margarin, tuz, zeytinyağı ve bir kahve fincanı tavuk suyu ekleyip karıştırın. Bu karışıma yavaş yavaş un ilave edin. Hamur kıvamı tutunca, biri büyük biri küçük iki bezeye ayırın. Bezeleri on dakika dinlendirin.
Perde pilavının yapılacağı tencereyi katı yağ ile iyice yağlayın. Tencerenin dibine badem dizin. Büyük bezeyi oklava ile 1 cm kalınlığında açın.
Yağlanan tencereye kenarını kapatacak ve dışarı sarkacak şekilde döşeyin.
İç pilavın yapılışı: Tavukları haşlayın, kemiklerinden ayırıp tava ve ızgarada kızartın.
Pirinci tuzlu suda 20 dakika ıslatın. Bademleri haşlayıp kabukları soyun. Ciğerleri kuşbaşı doğrayıp haşlayın.
Pirinci rengi değişmeyecek şekilde yağda kavurun. İç pilav gibi pişirin. Kaynarken içine bademleri ekleyin.
Pilavın pişmesine yakın içine ciğer ilave edin. Pilav demlendikten sonra ise üzerine karabiber ve tarçın ekin. Hamur döşenmiş tencereye, pilav ve haşlanmış tavuğu kat kat dizin.
En üste de daha önce ayırdığınız küçük hamur bezesini oklava ile açarak kapak şekilde örtün. Hava almamasını sağlayın. Hamurun üstünü yağlayın.
180 derece fırında kızarıncaya kadar pişirin. Piştikten sonra ters çevrilerek servis yapabilirsiniz.