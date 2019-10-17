Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya'dan çarpıcı İlber Ortaylı yorumu!

Sihirli Annem dizisinin fenomen karakterlerinden Zeynep Özkaya aksam.com.tr'den Ferit Ömeroğlu'na açıklamalarda bulundu. Özkaya kendisine sorulan, "İlber Ortaylı'yı canlı yayında alt etmek mi, Survivor'da şampiyon olmak mı" sorusuna şaşırtıcı yanıt verdi.

Özkaya'nın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Şimdi tabi ki İlber Ortaylı’yı alt etmek müthiş bir durum olabilir ama bunun verdiği baskı da çok büyük. Birincisi İlber Ortaylı’yı alt ediyorsun bu korkutucu bir şey. İkincisi bunun baskısı var o saatten sonra bütün insanların seninle alakalı beklentisi de çok değişiyor. Ama hedef olarak hangi bilgiye ya da güce sahip olmak isterdin dersen eğer İlber Ortaylı kısmını seçerim."

ZEYNEP ÖZKAYA KİMDİR?

Kanal D ekranlarında bir dönem yayınlanmış olan Sihir Annem dizisinde canlandırmış olduğu Çilek karakteri ile tanınan Zeynep Özkaya 1997 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Terazi burcudur.

Sihir Annem dizisinin ardından İki Aile, Eyvah Halam ve Altındağlı dizilerindede rol almış uzun süredir ekranlardan uzak yaşamını sürmüştür. Lise eğitimi döneminde zorunlu devamlılık olduğu için ekranlardan uzak kalmak zorunda kaldığını belirtmiştir. Şimdilerde bir Youtube kanalında ürettiği içeriklerle konuşuluyor.

Oyuncu ve Youtuber olmanın yanı sıra günümüzde İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünde eğitim hayatını sürdürmektedir.