Sigarayı bıraktıran besinler

Sigarayı bırakmak için milyonlarca insan çaba sarf ediyor. Hem sigarayı bıraktıran hem de sigaranın vücuttaki etkilerini yok eden besinleri bir araya getirdik.



Nikotinin tat alma duyularını etkilediğini söyleyen uzmanlar, “Sigara bırakıldığında yiyecek-içeceklerin tadı daha iyi alınıyor. İştahı kontrol etmekte zorluk yaşanıyor.” diyor.

Bu süreçte kalorisi düşük, besin değeri yüksek olan gıdaların tercih edilmesini öneren uzmanlar şu tavsiyelerde bulunuyor:

“Sebzeler, süt ve ürünleri, lifli gıdalardan zengin, yağ, basit karbonhidrat, gazlı içecekler ve hazır meyve sularından uzak bir porsiyon seçimi yapın. Bol bol su için. Yemeklerden önce ve yemekte su tüketimi hem su kaybını engeller hem de sizi yüksek kaloriden korur.”

MUZ



Hem sigarayı bırakmaya hem de sigaranın etkilerini yok etmeye yardımcıdır.

DOMATES SUYU



Domates suyu ve sigara beyinde aynı bölgeyi uyardığı için sigarayı bıraktığınız ilk bir ay boyunca bir çay bardağı domates suyu içerek isteği azaltabilirsiniz.

ISPANAK



Ispanak, tütünün tadını bozar; zaten yapısında birçok vitamin ve bolca folik asit bulunmaktadır.

PATLICAN



Canınız sigara içmek ister ve nikotine ihtiyaç duyarsanız patlıcan tüketerek içeriğindeki nikotinle kendinizi rahatlatabilirsiniz.

SÜT



Bir bardak süt içerek kendinizi sigaradan soğutmak sizin elinizde. Çünkü süt içtikten sonra içilen sigaranın tadı kötü olup, istenilen tadı vermemektedir. Tat duyusu köreliyor

EGZERSİZLE STRES AT



Nikotinin vücudunuzdan uzaklaşması sebebiyle metabolik hızınız yavaşlayabilir. Bu duruma engel olmak için düzenli bir egzersiz programına başlayarak tedbir alabilirsiniz. Aynı zamanda düzenli fiziksel aktivite sigarayı bırakırken savaştığınız en büyük düşmanınız olan stresi azaltır.

ABUR-CUBUR KİLO ALDIRIR



Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, düşük kalorili atıştırmalıklarla ağzınızı meşgul etmenin, kilo almadan sigarayı bırakmakta faydalı olduğunu söyledi. “Sigarayı bırakanlar el alışkanlığından dolayı zorlanıyor” diyen Küçük, şöyle devam etti:

“Sigaradan boşalan yeri, abur-cuburlarla doldurarak fiziksel alışkanlığı gidermeye çalışırlar. Kilo aldırıcı asıl faktör bu abur cuburdur. Boşluğu doldurmak için şekerleme, çikolata, cips, çekirdek yerine sakız, salatalık, taze ve kuru meyve, düşük kalorili atıştırmalıkları tercih edin.”

SİGARANIN VÜCUDA ETKİLERİNİ TEMİZLEYEN GIDALAR



Sarımsak: İçerdiği alisin maddesiyle akciğerlerinizi temizler.

Ebegümeci: Ebegümeci çayı, aç karnına tüketildiğinde etkili olur.

Elma çayı: Zencefil ve tarçınla yapacağınız elma çayıyla sigaranın etkilerinden kurtulabilirsiniz.

Keçiboynuzu: Sabahları aç karnına 3-4 adet keçiboynuzu suda kaynatılarak içilirse sigaranın etkilerini yok etmeye yardımcı olur.

Kivi: Kivi ve havuç suyu tüketerek nikotini vücuttan atabilirsiniz.