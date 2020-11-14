Sigara bağımlılığından 15 günde kurtaran tedavi: Akupunktur

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde başlayan sokakta sigara içme yasağı birçok kişinin sigarayı bırakması için fırsat olabilir. Peki, bu nasıl olabilir? Akupunktur Uzmanı ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, “Saç teli akapunktur iğneleriyle yapılan tedaviyle ağrısız ilaçsız sigara bağımlılığından 15 günde kurtulabilirsiniz.” dedi.



Yazılı açıklamalarda bulunan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Akupunktur Uzmanı ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, koronavirüse karşı 81 ilde uygulanmaya başlayan caddeler, meydanlar, park, bahçeler gibi açık havada sigara içme yasağının sağlıklı bir hayata başlamak için büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Pek çok ölümcül ve kronik hastalığa yol açan sigaranın ilaçsız, yoksunluk sendromu çekmeden kısa süre içinde akupunktur tedavisiyle bırakılabileceğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sigara bırakmada akupunktur seansları hem kulaktan hem de vücuttan yapılıyor. Saç teli kalınlığında iğneler kullanıldığı için ağrısız bir tedavidir. Ayrıca vücuda kimyasal madde ya da ilaç verilmediği için de yan etkisi olmayan bir tedavidir."

NİKOTİN YOKSUNLUĞU 1.SEANSTAN SONRA AZALMAYA BAŞLIYOR

Sigara bırakmada akupunktur tedavisi 2 haftalık bir süreç olduğunu belirten Koran, şunları söyledi:

“Özellikle nikotin yoksunluğu yaşanan ilk 3 gün her gün seans düzenlemekte fayda vardır. Nikotin yoksunluğu ilk seansta azalmaya başlayarak 2 haftalık süre içinde toplam 6-7 seans sonunda yok olacaktır. Sigara bırakmada akupunktur tedavisinin ilk seansına en az 12 saatlik sigara içilmeden gelinmelidir. Bunun nedeni beyinde nikotinin etkisinin en az olduğu ve nikotin krizinin yüksek olduğu dönemde akupunktur seansı yaparak nikotinin beyinde ele geçirdiği reseptörleri vücudun kendi reseptörleinin bağlanmasını sağlamaktır. Böylece vücut yavaş yavaş nikotinden temizlenmiş olur.”

KİLO ALMAYI DA ÖNLÜYOR

Sigara içen kişiler içmedikleri dönemde nikotin krizi dediğimiz yoksunluk durumuna girdiklerini dile getiren Koran, “Normalde mutluluk hormonları dediğimiz seratonin ve endorfin yemek yediğimizde ya da güzel bir haber aldığımızda beynimizden salgılanır. Ancak sigara içen kişilerde bu iki hormonun etkisini sigaradaki nikotin üstlenmiştir. Sonuçta sigara içmediğimizde mutluluk hissini üstlenen nikotinden mahrum kalmış oluruz ve sinirlilik mutsuzluk durumu gelişir. Bu durumda bağımlılığın temelini oluşturuyor.” şeklinde konuştu.

Akupunktur tedavisinin beyinde nikotinin kurmuş olduğu hakimiyeti ortadan kaldıracağına dikkat çeken Koran, “Akupunktur ile sigarayı bırakma tedavisinde yapılan işlemler, kendimizi mutlu ve keyifli hissetmemizi sağlayan endorfin ve seratonin hormon düzeyini arttırır. Sigara bırakma döneminde yaşanan iştah artması, sinir, uykusuzluk gibi şikayetlerin de azalmasını da sağlar.” değerlendirmesini yaptı.