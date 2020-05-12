Şifa kaynağı hardal otunun faydaları Hardal otu neye iyi gelir

Hardal otunun faydaları merak edilen konular arasında yer alıyor. Hastalık konusunda şifalı bitkilere yönelenler hardal otu neye iyi gelir araştırma yapıyor. Doğada birçok faydası olan bitkiler arasında olan hardal otu, ilaç sanayisinde çok kullanılsa da günlük hayatta pek bilinmiyor. Hardal otu soğuk algınlığından eklem iltihaplarına kadar birçok hastalığa iyi geliyor. İki çeşide ayrılan hardal karşınıza beyaz ve siyah hardal olarak çıkabilir. Hardalın faydaları su ile karıştırıldığında çok daha etkili olabilir. İşte mucizevi bitki hardalın faydaları…

Hardal Kışın Hastalıklardan Koruyor: Hardal kış aylarında yakalanılan grip, bronşit ve soğuk algınlıklarına oldukça iyi gelmektedir. Hardal kullanımı terleme olayını gerçekleştirdiği için bu tarz hastalıklara meydan okumaktadır.

Hazımsızlığınızı Hardalla Giderin: Gün içerisinde tükettiğiniz bir kaşık hardal tembelleşen bağırsakların çalışmasına yardım ederek hazımsızlığınızı kolaylaştırmaktadır. Kabızlığa engel olarak dışkınızı yumuşatır.

Hardal Eklem İltihaplarına İyi Geliyor: Son zamanlarda yapılan araştırmalara göre hardalın iltihaplı hastalıklara iyi geldiği gözlemlenmiştir. Özelikle eklem iltihaplarına iyi gelen hardalı mutlaka tüketmelisiniz.

Yanıklarınıza ve Yaralarınıza Hardal Sürün: Hardal vücudunuzun herhangi bir yerinde oluşabilecek yaralara ve yanıklara oldukça iyi gelmektedir. Herhangi bir nedenden dolayı yanık problemi yaşarsanız hardalı lapa haline getirterek o bölgeye sürün. Kısa bir süre içerisinde hardalın etkisini göreceksiniz.

Gergin Olduğunuz Zamanlarda Hardal Tüketin: Hardal sinirlerinizin gevşemesine yardımcı olarak gün içerisinde yaşadığınız stresi üzerinizden atmanıza yardımcı olur. Özellikle hamilelik döneminde ve adet döneminde yaşadığınız stresi ve duygusal bunalımı hardal tüketerek atlatabilirsiniz. Bunun için küvetinizin içine hardal tohumu atarak üzerine su doldurun ve içine girin. Su ile hardal teninize değdiği zaman teninizin yumuşamasını ve sinirlerinizin gevşemesini sağlayacaktır.

Astım Nöbeti Yaşıyorsanız Hardalı Göğsünüze Uygulayın: Aniden astım nöbeti geçiriyorsanız ya da astımdan dolayı korku yaşıyorsanız hardalın faydalarından yararlanmanın bir çeşidi olan hardal yağını göğsünüzün üzerine sürerek kendinizi rahatlatın.

Hardal Kanserden Koruyor: Gastrointestinal sistem kanser türevlerinin ilerlemesini önlemektedir. Hardal tohumu mevcut kanser hücrelerinin büyümesini önleyerek kanser oluşumunu da engeller.

HARDALIN DİĞER FAYDALARI

Hardal, en şiddetli burun tıkanıklıklarının bile önüne geçmektedir. Hardal tozunu tıkalı burnunuza çekerek burnunuzu açmaya çalışın. Ne kadar faydası olduğunu göreceksiniz.

Bal ile hardalı karıştırıp yiyerek göğüs ağrılarınızı giderebilirsiniz. Göğsünüz ve kalbiniz sıkışıyorsa hardalı mutlaka tüketmelisiniz.

Aniden başlayan diş ağrılarınızı hardalla hafifletebilirsiniz.

Eğer kansızlık sorunu yaşıyorsanız hardal tüketerek bu problemi aşabilirsiniz.

Özellikle beyaz hardal tüketerek ağzınızda ferahlatıcı etki oluşturabilirsiniz.

Hindistan’da hardal yağı kafa derisi üzerine uygulanır saçların büyümesine destek verdiği inanılır.

Hardal sinirlerin güçlenmesinde etkilidir.

Cildin güzelleşmesini sağlar.

Ağrı kesici özelliği bulunur.

Zatüre ve bronşit rahatsızlıklarına şifadır.

Kanın akışını düzenler.

İştah açıcı özelliği bulunur. Zayıf kişilere tavsiye edilir.

İncirle hardal tozu karıştırılarak tüketildiğinde böbrek ağrılarını keser.

Romatizma ağrılarını dindirir.

HARDAL OTU NEREDE YETİŞİR?

Kış aylarında tarlalarda, üretim alanlarında bol miktarda görülebildiği gibi yol kenarlarında da hardala rastlamak mümkündür. Hardal sahip olduğu farklı tat ve aroması nedeniyle pek çok ülkede farklı şekillerde değerlendirilmektedir. Genç yaprakları, yaprak sapları, çiçek sürgünleri ve açmamış çiçek tomurcukları haşlanarak tüketilebildiği gibi taze iken salatalara tat ve aroma katmak amacıyla kullanılabilmektedir. Özellikle Ege Bölgesinde Kasım, Aralık ayından itibaren görülen hardal İlkbaharda sarı renkli çiçeklerini oluşturmaya başlar.