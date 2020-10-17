Şifa deposu brokoli çorbası tarifi! Brokoli çorbası nasıl yapılır?

Demir deposu olan brokoli çorbası koronavirüsle mücadele ettiğimiz şu günlerde hem size hem de ailenize şifa olacak. Brokololi çorbası tarifi herkes tarafından farklı yapılıyor. Süt kremasıyl yapan da var, sütle yapan da var. Havuç, patates ve tereyağı üçlüsüyle lezzetli brokolo çorbası tarifi haberimizde.



BROKOLİ ÇORBASI İÇİN MALZEMELER



500 gram brokoli

1 patates

1 havuç

1 soğan

2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

Tuz

Karabiber

Üzerini geçecek kadar sıcak su

BROKOLİ ÇORBASI YAPILIŞI

Brokoli çorbası yapılırken önce brokoli, havuç, patates ve soğan minik minik doğrayın ve ardından kavurun. Üzerini geçecek kadar su ekledikten sonra malzemeleri haşlanmaya bırakın. Başka bir tencerede zeytinyağı, tereyağı ve sütü kavurun. Haşlanan malzemeleri suyuyla birlikte bu tencereye ilave edin. Çorbayı kapağı kapalı olarak kısık ateşte pişmeye bırakın. Pişen çorbaya, karabiber ve tuzunu ekleyin. Karışımı blenderden geçirin. Brokoli çorbası tarifi hazır. Afiyet olsun…

BROKOLİNİN 5 ÖNEMLİ FAYDASI

Kalp sağlığını korur

Toksinlerden arındırır

Diyabetten korur

Bağışıklığı güçlendirir

Kanserle savaşır