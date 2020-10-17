Şifa deposu brokoli çorbası tarifi! Brokoli çorbası nasıl yapılır?
Brokoli çorbası tarifi araştırılıyor. Özellikle çocukların gelişiminde önemli bir sebze olan brokoli, demir eksikliğinden kansızlığa kadar birçok hastalığa şifa oluyor. Peki, brokoli çorbası nasıl yapılır?
Demir deposu olan brokoli çorbası koronavirüsle mücadele ettiğimiz şu günlerde hem size hem de ailenize şifa olacak. Brokololi çorbası tarifi herkes tarafından farklı yapılıyor. Süt kremasıyl yapan da var, sütle yapan da var. Havuç, patates ve tereyağı üçlüsüyle lezzetli brokolo çorbası tarifi haberimizde.
BROKOLİ ÇORBASI İÇİN MALZEMELER
500 gram brokoli
1 patates
1 havuç
1 soğan
2 su bardağı süt
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı un
Tuz
Karabiber
Üzerini geçecek kadar sıcak su
BROKOLİ ÇORBASI YAPILIŞI
Brokoli çorbası yapılırken önce brokoli, havuç, patates ve soğan minik minik doğrayın ve ardından kavurun. Üzerini geçecek kadar su ekledikten sonra malzemeleri haşlanmaya bırakın. Başka bir tencerede zeytinyağı, tereyağı ve sütü kavurun. Haşlanan malzemeleri suyuyla birlikte bu tencereye ilave edin. Çorbayı kapağı kapalı olarak kısık ateşte pişmeye bırakın. Pişen çorbaya, karabiber ve tuzunu ekleyin. Karışımı blenderden geçirin. Brokoli çorbası tarifi hazır. Afiyet olsun…
BROKOLİNİN 5 ÖNEMLİ FAYDASI
Kalp sağlığını korur
Toksinlerden arındırır
Diyabetten korur
Bağışıklığı güçlendirir
Kanserle savaşır