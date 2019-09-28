Sıcaklık artışı 2-3 C artarsa orman yangınlarının artacağı düşünülüyor!

Dünya Vahşi Yaşam Fonu (WWF) doğanın korunmasını hedefleyen global bir örgüt ve yapmış oldukları analizlerde Akdeniz havzasında yer alan ülkelerde çıkan yangınların %96 sının sorumlusu olarak insan aktivitelerinin olduğunu ortaya koymuşlardır. Avrupanın tamamında gerçekleşen orman yangınlarının %80’ninin Türkiye, Fransa, Yunanistan, İspanya, İtalya ve Portekizdeki orman yangınları oluşturmaktadır. Bu yangınların sadece %4’ü Akdeniz ekosistemleri için olan doğal yangınlardır. Geriye kalanlar antropojenik kökenlidir. Dolayısıyla bu durumdan sorumlu olan insanoğlu gerekli önlemleri ivedi olarak almak zorundadır.

ORMAN YANGINLARINDAKİ MUAZZAM ARTIŞ

Kopernicus’un Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemine göre Avrupa’da 2008 ile 2018 yılları arasında yıllık ortalama 464 orman yangını görülmüştür. 2019 yılında ise Avrupa’da Ağustosun ortasına kadar 1626 orman yangını görülmüştür. Yanmış alanların yüzölçümüne bakıldığında ise Ağustos 15’e kadar 2008-2018 yılları arasında ortalama 100.000 hektar alan yanmış. Ancak içinde bulunduğumuz 2019 yılında ise bugüne kadar 271.000 hektarlık alan yanmış durumda. Bu hızlı yükselişin nedenlerinin başında insanoğlunun neden olduğu küresel ısınma gelmektedir.

KÜRESEL ISINMANIN ORMAN YANGINLARINA ETKİSİ

Küresel ısınma, tüm dünyayı olduğu gibi, Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Hatta Küresel ısınmanın etkilerini Akdeniz havzasında yer alan ülkeler daha yoğun hissedecek. Peki küresel ısınmanın orman yangınlarına etkisi ne olacak ? Atmosferik nem oranları şuan ki seviyelerinin altına düşecek ve Akdeniz havzası daha kurak olacak bunun sonucunda hava kökenli orman yangınlarının riski artacaktır. Yangın sezonları önümüzdeki yıllarda daha da uzayacaktır. Yapılan projeksiyonlara göre eğer dünyanın sıcaklık artışı ki şuan ki gibi 1,5 °C’de kalırsa önümüzdeki yıllarda orman yangınları %40 oranında artacağı, eğer sıcaklık artışı 2-3 °C artarsa orman yangınlarının %100 oranında artacağı tahmin edilmektedir. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda orman yangınları gittikçe artan oranda gündemimizi oluşturmaya devam edecektir.

Prof. Dr. Evren Cabi

