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  3. Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'ya attığı mesajda gözden kaçan detay!

Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'ya attığı mesajda gözden kaçan detay!

Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'ya attığı mesajda gözden kaçan detay!

Acun Ilıcalı'nın canlı yayında Şeyma Subaşı'ndan aldığı mesaj kısa sürede gündeme oturdu. Şeyma Subaşı'nın mesajını gören seyirciler şoke oldu. Çok konuşulan mesajda bir detay gözden kaçtı. Haberimizin devamında Şeyma Subaş'nın attığı mesajda gözden kaçan detayı bulabilirsiniz.

Acun Ilıcalı sahibi olduğu TV8 kanalında katıldığı Gel Konuşalım programında büyük bir sürprizle karşılaştı. Canlı yayın esnasında telefonundan bir görüntü izletirken Şeyma Subaşı'dan mesaj geldi. İzleyicileri çok şaşırtan bu gelişme kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'ya attığı mesajda gözden kaçan bir detay vardı. Acun Ilıcalı'nın telefonuna gelen mesajda Şeyma Subaşı'nın fotoğrafının gözükmediği anlaşıldı. 

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