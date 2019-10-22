Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'ya attığı mesajda gözden kaçan detay!

Acun Ilıcalı sahibi olduğu TV8 kanalında katıldığı Gel Konuşalım programında büyük bir sürprizle karşılaştı. Canlı yayın esnasında telefonundan bir görüntü izletirken Şeyma Subaşı'dan mesaj geldi. İzleyicileri çok şaşırtan bu gelişme kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'ya attığı mesajda gözden kaçan bir detay vardı. Acun Ilıcalı'nın telefonuna gelen mesajda Şeyma Subaşı'nın fotoğrafının gözükmediği anlaşıldı.