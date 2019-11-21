Seviliyor ama faydası bilinmiyor! Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu

Çikolata, vücudunuza ihtiyacı olan magnezyumu vermenin en iyi yoludur. Bunun dışında çikolata, vücudun demir eksikliğini de giderir, çikolatanın bir çay kaşığı kadarının içinde vücudunuzun demir ihtiyacının %10'u bulunur.

Çinko, immün sistem için çok önemlidir ve çikolata ve kakaoda bulunur. Çinko, hastalıklarla savaşır, bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve stresi azaltır. Bütün bunların yanında çikolata, B ve C vitaminlerini de içerir.

Kakao, günümüzde kronik hale dönüşen stresle mücadeleye karşı en yararlı element olan potasyumu içinde barındırır.

Eğer mutsuz hissettiğiniz bir dönemdeyseniz ve sürekli acıkıyorsanız kilo almanızın en önemli sebeplerinden biri bu durumsa kakao tüketmeyi deneyin.

Kakao mutluluk hissi veren hormonların salgılanmasını sağlayarak iştahı kontrol altında tutar.

Mayalar tarafından 4 bin yıl önce ilaç olarak kullanılan kakao, çok sayıda vitamin ve mineral barındırdığı için şifa kaynağı olarak kabul ediliyor.

Vücuttaki iltihaplanmayı önleyerek, kanserle savaşır.

Kakaonun içinde bulunan antioksidanlar kanserle mücadelede en önemli etkiyi oynarken, yeşil çaya oranla üç kat daha fazla antioksidan madde içeriyor.

Zengin bir kalsiyum kaynağı olan kakao, güçlü kemiklerin oluşmasını sağlar.

Kakao, büyük miktarda bakır içeriyor. Bakır, vücudun demiri absorbe etmesine yardımcı oluyor. Bu da cilde, damarlara ve dokulara faydalı oluyor. Bağışıklık ve üreme sistemi için faydalı demir ve çinko kakaoda bolca mevcut.

Toz haline getirilerek suyla kaynatılıp içilebildiği gibi, pasta, kek ve çeşitli tatlıların imalatında da geniş miktarda kullanılan kakao, böbreklerde su ve tuzun emilmesini engelleyerek idrarı arttırır.

Vücutta yer alan iç organ kaslarını gevşeterek damar tıkanıklıklarını engeller, bronşları genişletir.

Zindelik ve uyanıklık verir.

Yağı sayesinde güneşin zararlı ışınlarının engellenmesi amacıyla cilde sürülerek güneş yağı olarak kullanılır. Ayrıca, yumuşatıcı özelliği sayesinde cilt çatlaklarına pamukla sürülerek faydalanılır.

Çikolatadan faydalanmak istiyorsanız tüketeceğiniz ürünün kakao oranına dikkat etmelisiniz.

Çikolata, moralinizi yükselterek vücudunuzun hastalıklara karşı savaşmasına da yardımcı olur. Depresyon ve moralsizliğin, vücudun bağışıklık sistemini düşürdüğü bilinmektedir.

Çikolata ise içindeki çinko, B vitaminleri, magnezyum ve kimyasallar sayesinde vücudunuzun iyi hormonlar salgılamasını sağlar. Ayrıca çikolata, yağsız protein içerir ve bu protein, immün sisteminizi stresten, antioksidan eksikliğinden ve depresyondan korur.

Kan şekerinizi dengelemede en önemli besinlerden biri çikolatadır ve bunun yanında insülin seviyenizi de düşürür. Fakat unutmayın, bunu sağlayan şekerli, sütlü çikolata değil, kakao ve bitter çikolatadır.