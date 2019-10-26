Sevilen lezzet tahinin özünde hangi besin var? İnanamayacaksınız

Susam! Tahini çok seven birisi, özünde tahinin susam olduğunu bilmeyebilir. Belki şu satırları okurken gözlerini iri iri açılmış da olabilir. Simit, çörek, ekmek gibi neredeyse tüm hamur işlerinde susam tanelerine yer verilir ülkemizde. Üzerine preslenerek başka bir ürün yani tahin olarak karşımıza çıkar. Tahin deyip geçmeyin, kavanozunda durduğu gibi durmuyor. Kaşık kaşık hamurlara karışıyor, pekmezle aşk yaşıyor, sosların içinde dans ediyor.

ALTIN SUSAM BİZİM DEĞERİMİZ

Şu toplu iğne ucu kadar küçük susam tanelerini ilk kim topladı, üzerine bir de yağını çıkarttı ve bir de üzerine tahin kıvamını buldu bilemiyoruz. Anadolu gerçek bir susam cennetiydi. Cennetiydi diyorum çünkü hâlâ öyle mi tartışılır. 5-10 yıldır başka bir gözbebeğimiz olan simitte genellikle ithal susam kullanılıyor. Hindistan gibi üçüncü dünya ülkelerinden beyaz susam ithal etmeye başladık.

Susam ithalatı dediğim an aklıma yine elmas tanesi değerindeki Anadolu’nun yerli altın susamı geliyor. Ondan da biraz bahsetmem ve bir saygı duruşu yapmam şart. Susamdan susama elbette fark var. Yağı, rengi, kalorisi, faydası, kokusu, tadı her cinsinin elbette ki farklı. Altın susam dünyada takdir gören, tadı, yağı, faydası kanıtlanmış en önemli ve de değerli çeşitlerden biri ve yerli malı. Hindistan malı beyaz susamın ise fiyatı çok düşük, maliyeti düşürüyor. Beyaz susam ve altın susam arasında lezzet ve şifa olarak açık ara ciddi bir fark var. Tüm dünya tarafından takdir gören, altın susamımıza ve bunu yetiştiren çiftçilerimize sahip çıkmak boynumuzun borcu olmalı. Yavaş yavaş kışa adım attığımız şu günlerde hepinize bol vitaminli günler!

TAHİNİN FAYDALARI

- Bir çorba kaşığı tahinde; 90 kalori, 2.6 gram protein, 8 gram yağ, 1.4 gram lif, 64 mg kalsiyum, 1.5 mg demir bulunuyor

- Anti-enflamatuardır. Yapılan bir çalışmada her gün düzenli olan tahin yemenin diz ağrılarında iyileşme sağladığı görülmüş. Yine yapılan laboratuar çalışmalarında susam tohumlarındaki antioksidanların enflamatuar sitokinlerin üretimini önlediği fark edilmiş.

- Çoklu doymamış yağ bakımından zengin olan tahin, kalp ve damar sağlığı için şifadır.

- Doğada bitki kaynaklı bir çok kalsiyum kaynağı var. Susam da bunlardan biri ve en zenginlerinden. Günde 2 yemek kaşığı tahin tek başına günlük önerilen kalsiyumun neredeyse yüzde 15’ini sağlar.

ÇORBADAN TATLIYA TAMAMI DENENMİŞ 173 TARİF, 129 HAZIR MENÜ

Bir masa etrafında yakalanan mutluluğun ilk adımının yemek yapmaktan geçtiğine inanan Firdevs Günaçar’ın yeni yemek yapmaya başlayanlar için rehber niteliğindeki ilk kitabı Kızıma Çeyiz geçtiğimiz hafta raflardaki yerini aldı. Kitapta yer verilen tamamı denenmiş 173 tarifle 129 hazır menü sayesinde artık yemek yapmak da menü oluşturmak da çok daha kolay.

Bir annenin evladına bırakacağı en anlamlı miras olan çeyiz sandığı misali bu kitabın sayfaları da mutfağa yönelik ipuçları, pratik bilgiler ve mükemmel sofralara giden önerilerle dolu.“Paylaşacak güzel bir sofranız varsa, yapılacak her yemek kolay ve lezzetlidir. Sevgi ile hazırlayacağınız tatlar için mutfağınıza girmekten korkmayın” diyen Firdevs Günaçar’ın ilk kitabı Kızıma Çeyiz raflarda tüm yemek tutkunlarını bekliyor.

Aydan ÜSTKANAT