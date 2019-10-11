Sevginizi göstermenin en etkili 3 yolu!

Sevmenin beraberinde pek çok duygu sorumluluğu getirdiğini hepimiz biliyoruz. Sevenin sevdiği ile ilgili yapabileceği fedakarlıklar mutlu bir birlikteliğin temel dinamiklerini oluşturur çoğu zaman... Herkesin sevgiyi gösterme şekli kendine has olsa da bu konuda genel bir kanı vardır. Sevgiyi hissettirmeninde belli başlı öncelik adımları vardır. İşte en önemli 3 konu...

GURURUNUZ HİSLERİNİZİN ÖNÜNE GEÇMESİN

Sevgilinize onu sevdiğinizi hissettirmek için vazgeçmeniz gereken şeylerden belki de en önde geleni gururdur. Gurur herkes için kişiseldir ve bazı kişiler için diğer tüm duygularının önüne geçecek kadar yoğun olabilir. Eğer sevgiliniz onu sevmediğinizi düşünüyorsa gurur hissiyatınızı kontrol etmenizde fayda var. Tabi ki sevgiliniz olması demek, sevgilinizi seviyor olmanız demek tamamen gurursuz bir insan olmanız demek değil. Fakat eğer bu iki duyguyu da eş zamanlı olarak yaşamak istiyorsanız zaman zaman birbirleriyle çelişecek olmalarını göze almanız gerek. Bu çelişkili durumlarda gururunuzu bir kenara koyup sevgiyi seçebiliyor olmanız sevgilinize onu sevdiğinizi hissettirmek konusunda size epey yardımcı olacaktır.

FEDAKARLIK YAPMAKTAN ÇEKİNMEYİN

İşte sevgilinize onu sevdiğinizi hissettirmek konusunda en az gurur kadar can alıcı bir nokta daha, fedakarlık. Gerçek anlamda gerçek bir fedakarlık yapmak çoğu zaman zordur. Sevgiliniz için çok sevdiğiniz başka bir şeyden vazgeçmek zorunda kalabilirsiniz. Bu bir hobi, bir alışkanlık hatta bazı durumlarda sevdiğiniz başka birisi bile olabilir. Tabi fedakarlık yapmadan önce iki kez düşünmek gerekir. Sadece bir şeyleri kanıtlamak için sizden fedakarlık bekleyen birisi zaten sizin için çok da sağlıklı birisi sayılmaz.

ONA ÇİÇEK ALIN

Sevgilinize onu sevdiğinizi ilan etmek, sevginizi ifade etmek her zaman zor olmak zorunda değil. Tabi bu çiçek konusu genelde erkekler için önerilen bir şey. Fakat böyle basit durduğuna aldanmayın. Ne kadar az erkeğin sevgilisine bir çiçek almayı bile aklının ucundan geçirmeden bir ömür geçirdiğini öğrenseniz çok şaşırırsınız. Böyle basit görünen küçük jestlerle sevgilinize karşı hem kendi sevginizi hem de onun sevgisini her zaman taze tutabilirsiniz.