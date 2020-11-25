Sessiz ilerleyen osteoporoz hastalığına dikkat! Osteoporoz belirtileri nelerdir?

Osteoporoz nedir? Osteoporoz nasıl anlaşılır? gibi soruların cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kemik erimesi olarak bilinen osteoporozun aslında kemiğin kırılganlık riskinin artması olarak tanımlandığını belirten Doç. Dr. Mehmet Ağırman, sessiz ilerleyen hastalık osteoporoz hakkında bilgi verdi.



Aksam.com.tr’den Merve Kantarcı Çulha’ya açıklamalarda bulunan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Doç. Dr. Mehmet Ağırman, osteoporoz(kemik erimesi) tedavisini anlattı.

OSTEOPOROZ NEDEN OLUR?

Kemiğin kırılganlık riskini artıran birçok nedenin olduğunu belirten Doç. Dr. Mehmet Ağırman, şu bilgileri verdi:

“Bunlardan en önemlisi kadınlarda menopoz sonrası oluşan hormonal değişiklikler, ileri yaş, bazı ilaçlar ve bazı sistemik hastalıklardır. Özellikle toplumumuzda görülen hareketsiz yaşam da osteoporozun daha fazla görülmesine neden olmaktadır. Gençlik dönemindeki kemik kütlesinin yeterli olması osteoporoz gelişimini ve kırık riskini azaltacaktır. Bu nedenle osteoporoz tedavisinde birinci amaç hastalığın oluşmasını engellemek veya geciktirmektir. Herkeste birbirinden farklı olmakla birlikte insan hayatında belirli bir yaşa kadar kemik yapımının yıkımdan daha fazla olduğu bir dönem vardır. Bu dönemde ortaya çıkan en iyi kemik kütlesi seviyesine ‘doruk kemik kütlesi’ diyoruz. Doruk kemik kütlesinin yüksek olduğu kişilerde osteoporoz daha az ve daha geç görünür ve kemiklerde kırık riski daha azdır.”

OSTEOPOROZU NASIL ANLARIZ?

Osteoporozun sessiz bir hastalık olduğuna dikkat çeken Ağırman, osteoporoz belirtileri hakkında şunları söyledi:

“En önemli riski sessizce ilerleyip kırık oluşturmasıdır. Kalça veya omurga kırıkları yaşamı tehdit edecek duruma da gelebilir. Kırıklar dışında duruş/postür bozuklukları ve kas ağrılarına da neden olabilir.“

NASIL KORUNABİLİRİZ?



Doç. Dr. Mehmet Ağırman, osteoporoz hastalığından korunmak için şu önerilerde bulundu:

“Genç-erişkin yaş döneminde düzenli egzersizler (özellikle kemiklere yük bindiren hızlı tempoda yürüme, koşma, zıplama gibi egzersizler) ve vitamin ve mineral dengesi gözetilerek yapılan beslenme alışkanlıkları, güneşten faydalanma, sigara, kahve, alkol tüketiminden uzak durulması gibi yaşam tarzı değişikliklerine ihtiyaç vardır.

Osteoporozda mineral (magnezyum, potasyum, bakır, çinko, silikon, sodyum, florür) ve vitamin (vitamin D, vitamin C, vitamin K, vitamin B12, vitamin A) dengesinin çok önemli olduğu bilinen bir gerçektir.

Hormonal düzensizlikler, bazı hastalıklar, yaşla beraber bozulan sindirim sistemi, düzensiz beslenme bu dengenin bozulmasına sebep olabilmektedir.

Kalsiyum, magnezyum, çinko gibi mineraller direk kemik yapımında ihtiyaç duyulan minerallerdir. Aynı zamanda, D vitamini metabolizmasında ve diğer kemik üzerine etkili hormonların çalışma düzeninde de bu minerallere ihtiyaç vardır.”

KAPLICA TEDAVİSİ İYİ GELİYOR

Osteoporoz(kemik erimesi) tedavisi ile alakalı bilgi veren Ağırman, önerilerini şöyle sıraladı:

“Kaplıca sularından termal banyo şeklinde veya direk mineralli suların içilmesi ile faydalanabiliriz. İçerisindeki zengin mineral yapısı ile osteoporozdan korunmada kemik üzerine direk olumlu katkı sağlayabilir.

Termal banyolarda su ile birlikte suyun içerisinde bulunan bazı mineral ve gazlar da deri yolu ile emilir.

Kükürt, sülfür içeren termal tedavilerin kireçlenme ve romatizmal hastalıklarda faydası biliniyor. Yine bu suların içerisindeki silisyumdiyoksitin, magnezyum, kalsiyum, florür ve bikarbonatın kemik döngüsü üzerine direkt ve indirekt olumlu katkıları bulunuyor.

Farklı termal sularda farklı içerikler olduğu için tüm termal sularda kemik üzerine aynı düzeyde direkt etki beklemek doğru değildir. Sağlık bakanlığının tespit ettiği ve onayladığı düzeyde kalsiyum, magnezyum veya florür içeren kaplıca suları bu açıdan tercih edilebilir.

Termal suların sıcak ve mekanik direk etkisi ile osteoporozda oluşan kas-iskelet ağrıları üzerine faydası da göz ardı edilemez. Su içi yapılacak egzersizlerle de kas gücünün artması, duruşun düzelmesi, düşme riskinin azaltılması sağlanabilir.

Kürler şeklinde uygulanan kaplıca tedavileri her yaş gurubu için kemik ve kaslar üzerine olumlu katkılarda bulunabilir.

Bir hafta veya on günlük seanslar ile uygulanan tedaviler ile olumlu etkiler ortaya çıkar. Ancak ileri yaşlarda, kalp, tansiyon veya dolaşım bozuklukları gibi ek hastalığı olan hastalarda termal etkiyi sağlamak için uzun süreli kürlere dikkat etmek gerekir. Bu hastaların doktorları ile birlikte tedavilerini düzenlemeleri gerekir. Bu hastalarımız mineralli su tüketimi ile de kaplıca sularından ve içeriklerindeki minerallerden faydalanabilirler.

Tek başına kaplıca suları osteoporoz tedavisinde yer almasa da, destekleyici tedavi olarak önerilebilir.“