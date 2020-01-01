Serenay Sarıkaya büyüledi! O Ses Türkiye'ye böyle yarışmacı gelmedi

15 yaşındayken katıldığı bir güzellik yarışmasında jüri özel ödülünü alan Serenay Sarıkaya, aynı yıllarda Plajda adlı bir sinema filminde rol alarak oyunculuğa adım atan Serenay Sarıkaya'nın sesi de oyunculuğu kadar milyonları büyüledi. O Ses Türkiye performansı ile dün gece sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Sarıkaya 'Duy Beni' şarkısını söyledi.

SERENAY SARIKAYA'NIN SÖYLEDİĞİ DUY BENİ ŞARKISININ SÖZLERİ

İnsanlar olmuşlar birer ekran / Kim bilir gerçekte nasıllar?

Kendimi yalnız hissediyorsam / Sebep biraz benim biraz onlar...

Halbuki bir derin nefes alsam / Biraz tutsam, bıraksam...

Gözlerinizin içine baksam / Orada bulsam ne arıyorsam...

Karanlık duy beni! Korkmuyorum senden! / Alice'im ben senin

Geçerim içinden / Bin şarkı yazdım ben vazgeçmemeye /

Vakit yok keşkeye / Her gün bir hediye...

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Yapılmışız biz yıldız tozundan / Düşününce tuhaf değil mi?

Çıkınca düşünce balonundan / Duygular galip gelmez mi?

Halbuki bir derin nefes alsak / Ve kalplerimizi açsak

Gözlerimizin içine baksak / Orda bulsak / Ne arıyorsak...

Rüzgarım duy beni! Geliyorum seninle! / Koşalım mı hadi hayallerimize.

Haklısın bir gün bile / Yolu şaşırmadık.

Düştüğümüz oldu ama hiç yılmadık / Karanlık duy beni...

Korkmuyorum senden / Alice'im ben senin geçerim içinden

SERENAY SARIKAYA KİMDİR?

Serenay Sarıkaya ilk oyunculuk deneyimini Şaşkın (2006) filmiyle kazandı. Sonrasında Plajda (2008) filminde rol aldı. İlk kez Sinan Çetin'in Peri Masalı (2008) dizisinde yer alarak dizi oyunculuğuna başladı ve yine aynı yıl Sinan Çetin tarafından hazırlanan Limon Ağacı (2008) dizisinde ilk başrolünü üstlendi.

Dizinin sona ermesinin ardından Adanalı (2008-2010) dizisinde rol almaya başladı. 2010 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Gizem Memiç'in ardından ikinci oldu ve Türkiye'yi Miss Universe yarışmasında temsil etmeye hak kazandı.

O Ses Türkiye yılbaşı özel programıyla ekranlara geliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı özel programında ünlü isimler yarışıyor. O Ses Türkiye'nin bu seneki konuğu Serenay Sarıkaya söylediği şarkı ile herkesi mest edecek. Peki Serenay Sarıkaya nereli? İşte başta güzelliği ve kariyerindeki başarısı ile herkesi kendisine hayran bırakan Serenay Sarıkaya'nın ve diğer ünlü isimlerin memleketleri...