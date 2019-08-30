Şerbetçi otunun 11 etkili faydası!

Şerbetçi otu, şekli kozalağa benzetilen, sert tüyleri olan bitki, ülkemizde en çok Bilecik ve Bursa çevresinde yetiştiriliyor. Kurutulmuş hali ya da onun başrolde yer aldığı yağlar, çaylar ya da kremler dört mevsim bulunabilirken tazesine en çok temmuz-eylül ayları arasında rastlanıyor.

ŞERBETÇİ OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Kadınlara göğüs büyütme faydası sağlıyor.

Vücutta idrar söktürücü özelliği sağlayarak ödem gibi şişlik sıkıntılarına derman oluyor.

Sindirim sisteminin de çalışmasına yardımcı olduğu için, iştah açıcı özelliği bulunmaktadır.

Sindirim sistemini düzenleme özelliği sayesinde mide ağrılarını azalttığı söylenmektedir. Aşırıya kaçmadan kullanılması gerekmektedir.

Sinir ve strese bağlı uyku sıkıntılarının giderilmesine yardımcı olur. Güzel bir uyku çekilmesini sağlar.

İçerisindeki taneler ve çeşitli yararlı bileşenlerin kanı temizlediği bilinmektedir.

Kozmetik ürünlerde ve bira yapımında oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Metabolizmayı da hızlandırarak kilo verilmesine yardımcı olur. Günde bir bardak çay olarak tüketilen şerbetçi otu sindirimi kolaylaştırır.

Kremi de yapılan şerbetçi otu, yaraların hızlı iyileşmesinde büyük bir rol oynamakta.

Ağrı kesici özelliği sayesinde romatizmaya bağlı ağrı şikayetlerinde krem olarak kullanılır.

İltihaba bağlı gelişen diş ağrılarına iyi gelir, ağız ve diş sağlığını korur.

ŞERBETÇİ OTU NERELERDE KULLANILIR?

Şerbetçi otunun en yaygın kullanımı, demleme olarak çayının tüketilmesidir. Ama daha çok yaygın olan kullanım şekli, kadınların göğüs büyütmek amaçlı hazırladıkları kremlerdir. Şerbetçi otunun diğer bir kullanım şekli ise bira yapımıdır.

ŞERBETÇİ OTU ÇAY OLARAK NASIL KULLANILIR?

Gerek toz haline getirilmiş gerekse tomurcuk şeklinde kurutulmuş olan şerbetçi otunu bir bardak suyun içine karıştırın. Suyun daha önce kaynatılması daha etkili olacaktır. Kaynayan suyun içine atılan otun 15 dakika boyunca demlenmesi beklenir. Demleme sırasında ağız kısmını kapatmanız önemlidir. Sonrasında çayı süzüp tüketebilirsiniz. Demleyip hazırladığınız çayı gün ortasında yalnıza bir bardak içmeye özen göstermelisiniz. Aksi halde yan etkileri ortaya çıkacaktır.

ŞERBETÇİ OTU KREM OLARAK NASIL KULLANILIR?

Şerbetçi otunu dilediğiniz kadar alıp sıcak suda haşlayın. Daha sonra robot ya da mikser yardımıyla ezerek püre haline getirin. Hazırladığınız püreye dilediğiniz herhangi bir vücut kremini ilave edebilirsiniz fakat kremin yağsız olmasına özen göstermelisiniz. Hazırladığınız karışımı bir gün boyunca dinlendirin. Daha sonra göğüs bölgesine eşit olacak şekilde sürün. Krem olarak hazırlanacak şerbetçi otu karışımlarından bir diğeri de çörek otu yağı ile yapılmaktadır. Bir tutam şerbetçi otu içine soğuk pres çörek otu yağından bir tatlı kaşığı karıştırın. İki karışımı 1,5 hafta kadar dinlendirin. Dinlenme işlemi sona erdiğinde tülbent yardımıyla süzün. Süzülen kremin içine iki damla tarçın yağı ekleyin. Her gün yalnızca bir kez kullanabilirsiniz.

ŞERBETÇİ OTUNUN YAN ETKİLERİ/ZARARLARI VAR MIDIR?

Şerbetçi otunun hormonlar üzerinde çok fazla etkisi bulunmaktadır. Bu yüzden şerbetçi otu vücuda krem ve ya çay olarak alınırken dikkat edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde kötü sonuçlar doğurabilir. Aşırı tüylenmenin yanında cinsel isteksizliğe de yol açabileceği söylenmektedir. Bununla birlikte mide bulantısı ve baş dönmesi gibi yan etkileri bulunabilen bir bitkidir. Özellikle hamilelik döneminde bu bitkinin kesinlikle kullanılmaması önerilir.