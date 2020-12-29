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  • Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızı Hande Erçel'in en çok beğeni alan kıyafetleri
29 Aralık 2020 Salı 16:55 | Son Güncelleme:

Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızı Hande Erçel'in en çok beğeni alan kıyafetleri

Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızı Hande Erçel'in en çok beğeni alan kıyafetleri

Sen Çal Kapımı dizisinin sevilen oyuncusu Hande Erçel'in giyindiği kıyafetler dikkat çekiyor. Dizide giyindiği süveterden günlük hayattaki ev kıyafetlerine kadar Hande Erçel'in en çok beğenilen kıyafetlerini bir araya getirdik.

Sen Çal Kapımı'nın dizisinin sevilen oyuncusu Hande Erçel'in sosyal medyada en çok yorum ve beğeni alan kıyafetlerini bir araya getirdik. Dizideki oyunculuğu ile dikkat çeken Hande Erçel sosyal medyada hemen hemen her fotoğrafına takipçilerinden 2 milyondan fazla beğeni alıyor. İşte diziden günlük hayata kadar Hande Erçel'in giyim tarzı...

Hande Erçel'in yeğeni Mavi ile olan paylaşımları en çok beğeni ve yorum alan fotoğraflardan biri oldu. Hande Erçel, kız kardeşi ve yeğeni doğum günü partisi için beyaz konsept belirlenmiş ve beyaz gömlek elbise tercih etmişlerdi. 

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