Semsek nasıl yapılır? Şanlıurfa semsek tarifi

Farsça'da başörtü anlamına gelen semsek Şanlıurfa'nın yöresel lezzetlerinden biridir. Semsek tarifi hamur kızartmasıdır. Semsek için ister kıyma harcı ister peynir harcı hazırlayabilirsiniz. Sofralarınızda ara sıcak olarak da servis edebileceğiniz semsek tarifi ve malzemeleri haberimizde...



SEMSEK TARİFİ MALZEMELER

Hamur için:

1 kg un

2 kaşık limon suyu

Su

Kıymalı harç için

Yarım kg yağsız kıyma

2 kuru soğan

1 demet maydanoz

Tuz, karabiber

1 su bardağı sadeyağ (Kızartmak için)

SEMSEK TARİFİ

Önce soğanları minik minik doğrayın ve kıymayla kavurun. Ardından maydanozu doğrayın, tuz ve karabiberle birlikte ekleyin, karıştırın.

Unun ortasını açarak biraz tuz, limonun suyu ve biraz su ilave edilerek hamuru yoğurun. Yoğrulan hamurun kıvamı kulak memesinden biraz daha sert olmalıdır. Küçük bir tabağa biraz yağ koyun, el batırılarak hamuru yağla yoğurun.

Küçük mandalina büyüklüğünde bezelere ayırın, kızartacağınız tavanın büyüklüğüne göre açın. Çok ince olmamak kaydıyla yarı tarafına harç konularak diğer tarafı üzerine kapatın. Kenarını keserek yağda iki tarafı pembeleşinceye kadar kızartın. Semsek tarifi hazır. Afiyet olsun...