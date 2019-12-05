Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş'un güldüren Sinem Kobal anısı:'Bunlar uzuyor mu?'

Aksam.com.tr

Fenomen dizi Selena’da oynadığı Nazlı karakteri ile hayatımıza giren Dilara Kurtulmuş aksam.com.tr’den Ferit Ömeroğlu’na açıklamalarda bulundu. Katıldığı Yetenek Sizsiniz yarışmasındaki yarı final başarısını, “O dönem ip atlamayı dansla birleştiren kimse yoktu.” diye açıklayan Kurtulmuş, Sinem Kobal ile komik bir anısını da anlattı.

Kenan Doğulu’nun “Çakkıdı” şarkısını çok seviyormuşsun. Hala dinler misin?

Evet. Çok seviyorum. Kenan Doğulu’yu seviyorum ama “Çakkıdı” çok ayrı benim için.

Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılmışsın. Yarı finale kadar çıkmışsınız, nasıl geçti?

Mükemmeldi. Ben hiç o kadar ilerleyebileceğimizi beklemiyordum ama ilerledik. Şok oldum.

“YETENEK SİZSİNİZ’DE O DÖNEM İP ATLAMAYI DANSLA BİRLEŞTİREN KİMSE YOKTU”

Youtube’da da bunu anlatırken “Hiç beklemiyorduk, yarı finale çıktık.” diyorsun. İnsanlar o yarı finali görmek için ne hayaller kuruyor.

Şöyle bir şey var, o dönemler kimse ip atlamak gibi bir gösteri yapmıyordu. Dans vb. şeyler vardı ama ip atlamayı dansla birleştiren kimse yoktu.

“YOUTUBER OLMAK İÇİN DOĞMUŞUM”

Youtube yayınlarında her hafta farklı bir içerik hazırlıyorsun. İstanbul’un göbeğinde yaşlı teyzelere ip atlattırdın. Bu rahatlık nereden geliyor?

Bilmiyorum. Bence doğallık ve rahatlık başarı getiriyor. Ben hiç kasan bir insan değilim. Resmen Youtuber olmak için doğmuşum.

Moda Tasarımcılığı okuyormuşsun. Okuduğun bölümle ne kadar ilgilisin?

İlk videomda giydiğim elbiseyi ben diktim. Kimse inanmıyor ama ben diktim.

Bitecek yani okul?

Evet, kesinlikle bitireceğim. Zaten son sınıfım. Geçen ene bölüm birincisiydim. Bu sene ikinci oldum.

Trip atan ve küsen biriyim demişsin…

Evet, öyleyim ve şu an sana küstüm :)

Trip atıp küsen biri kolay barışır mı?

Bir saat beklememiz lazım biraz. Bir saat sonra barışıyorum.

Bu soruya düşünmeden cevap verebilir misin? Ceren (Gizem Güven) mi, Çilek (Zeynep Özkaya) mı?

Ceren. Ben Zeynep’i çok severim ama biz 3 aydır tanışıyoruz. Çok iyi uyuştuk enerjilerimiz tutuyor. Ceren ile ilişkimiz daha eskiye dayanıyor.

“BURADA OLMAMIN NEDENİ SELENA”

Nazlıyı konuşalım biraz. Selena dizisine ait dair bize ne söylemek istersin?

Selena, başlı başına bir yapıt. Yıllarca süren bir dizi… Hafızalara kazındı. Selena bunu başardı. Benim hayatıma çok şey kattı. Burada olmamın nedeni Selena diyebilirim.

Öyle bir set anısıydı ki, “Küçüktüm ama o anı unutamıyorum” dediğin anını paylaşır mısın?

Aslı yengenin bizi sokağa attığı sahneyi unutamam. Soğukta kalmamız gerekiyordu. Çok soğuktu. Ayağımda sadece çorap vardı. Eve gittiğimde ayaklarımın çözüldüğünü hissettim. Bunu asla unutamam.

Kamera arkasında ilişkileriniz nasıldı?

Hepsiyle çok iyiydik. Hiç kötü anlaştığımız biri yoktu.

“SİNEM ABLA BUNLAR UZUYOR MU DİYE SORMUŞTUM”

Sinem Kobal ile bir anın var mı?

Sinem’in o zamanlar taktığı uzun çıtçıtları vardı. Küçüktüm ve böyle şeyler gördüğümde hoşuma giderdi. Sinem abla bunlar uzuyor mu diye sormuştum. O da “Kızım bunlar çıtçıt” demişti.

Yediğin en tuhaf şey nedir?

Tahin pekmez.

Her zaman olsa yerim dediğin yemek?

Mantı.

Kesinlikle yemem dediğin yemek?

Karnabahar.

Hayatının geri kalanında yiyeceğin tek yiyecek olsa ne olurdu?

Cips.

Her yere ücretsiz uçabilseydin ilk nereye giderdin? Neden?

Amerika. Cool.

Daha önce yaptığın en havalı yolculuk?

Ordu’ya gitmiştim geçenlerde… O sanırım… (gülüyor)

Başına gelen en inanılmaz şey?

Youtube.

Şimdiye kadar aldığın en iyi tavsiye?

Youtube’a başla…

Dünyanın 8. harikasını seçmekten sorumlu olsaydın neyi seçerdin?

Kendimi.

100 yıl sonra açılacak zaman kapsülüne ne koyardın?

Cips.

İlkokulda favori aktiviten neydi?

İp atlıyorduk.

Şaşırtıcı bir hobin var mı?

Eski dizileri izlemek gibi bir takıntım var. Şu an Muhteşem Yüzyıl’a taktım mesela.

Yüzmeyle aran nasıl? Suyla ilgili bir problem okumuştum sanki…

Yüzmeyle aram iyi fakat sıcak suya alerjim var.