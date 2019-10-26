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  3. Selanik gevreğini böyle yemediniz! İşte tarifi

Selanik gevreğini böyle yemediniz! İşte tarifi

Selanik gevreğini böyle yemediniz! İşte tarifi

Selanik gevreği merak edilen tarifler arasında yer alıyor. Yapımı oldukça kolay ve pratik olan selanik gevreği ile ilgili özel tarif araştırılıyor. Zelal Güneri selanik gevreğinin tarifini yazdı. Haberimizin devamında selanik gevreğinin tarifini bulabilirsiniz.

Selanik gevreğinin nasıl yapıldığı merak ediliyor. Selanik gevreği vatandaşların sevdiği tatlar arasında yer alıyor. Selanik gevreğinin özel tarifini Zelal Güneri yazdı. Araştırılan ve çok sık yapılan Selanik gevreğinin tarifini haberimizin devamında bulabilirsiniz.

SELANİK GEVREĞİ 

MALZEMELER 

6 adet yumurta 

1.5 su bardağı toz şeker 

100 gr tereyağı  (eritilmiş )

Yarım su bardağı sıvı yağ

2 çorba kaşığı sirke 

3 su bardağı un 

200 gr ince dövülmüş ceviz veya fındık

100 çay bardağı kuru üzüm

YAPILIŞI 

Yumurta ve şekeri mikser yardımıyla köpürene kadar çırpın.Tereyağı,sıvıyağı ve sirkeyi köpürttüğünüz yumurtaya ekleyin ve 5 dakika daha çırpın.Elenmiş un,ceviz ve üzümü ekleyip bir kaç kez karıştırın.orta boy bir tepsiyi yağlayın ve bu karışımı tepsiye yayın.önceden ısıtılmış fırında,175 derecede üzeri pembeleşinceye kadar pişirin.
Fırından  alıp ilk sıcağı çıkınca dikdörtgen şekilde dilimleyin.belli aralıklarla tekrar tepsiye dizin bu kez 150 derece fırında 50 dakika kadar iyice kızarım kıtırlaşana kadar tutun.Kontrol etmeyi unutmayın.ılınınca servis yapın.

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