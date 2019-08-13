Damakları çatlatan lezzet: Şekerli peynirli börek

“Şekerli peynirli börek nasıl yapılır?” merak edilen lezzetler arasında yerini alıyor. Farkı lezzeti ve pratik tarifi ile dikkat çeken böreği nasıl yapıldığına göz atalım.

13 Ağustos 2019 Salı 14:01
13 Ağustos 2019 Salı 14:01
Damakları çatlatan lezzet: Şekerli peynirli börek

Son zamanlarda popüler olan şekerli peynirli börek farklı tadıyla herkesin dikkatini çekiyor. Kolay yapımıyla dikkat çeken şekerli peynirli böreğin lezzetli gibi çılgın tarifini veriyoruz!

MALZEMELER:

  • 2 Adet ekmek hamuru
  • 1/2 kg tuzsuz peynir
  • 250 gr toz şeker
  • 2 Adet yumurta
  • 200 gr tereyağı
  • Antep fıstığı

YAPILIŞI:

250 gr toz şeker, 200 gr tereyağı ve 2 adet yumurta geniş bir kapta yoğrulur. Üzerine yarım kilo tuzsuz peynir rendelenir ve iyice yoğrulur. Ekmek hamurundan kopartılan minik bezeler elde açılıp, peynirli harçla doldurulur ve açık pide gibi şekil verilir. Yağlanmış fırın tepsisine dizilen hamurlar 

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