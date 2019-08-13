Damakları çatlatan lezzet: Şekerli peynirli börek

Son zamanlarda popüler olan şekerli peynirli börek farklı tadıyla herkesin dikkatini çekiyor. Kolay yapımıyla dikkat çeken şekerli peynirli böreğin lezzetli gibi çılgın tarifini veriyoruz!

MALZEMELER:

2 Adet ekmek hamuru

1/2 kg tuzsuz peynir

250 gr toz şeker

2 Adet yumurta

200 gr tereyağı

Antep fıstığı

YAPILIŞI:

250 gr toz şeker, 200 gr tereyağı ve 2 adet yumurta geniş bir kapta yoğrulur. Üzerine yarım kilo tuzsuz peynir rendelenir ve iyice yoğrulur. Ekmek hamurundan kopartılan minik bezeler elde açılıp, peynirli harçla doldurulur ve açık pide gibi şekil verilir. Yağlanmış fırın tepsisine dizilen hamurlar