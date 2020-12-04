Şehirleri sokak lezzetinden keşfetmeye ne dersiniz? Şehirlere göre sokak lezzetleri

Simidinden ciğerine ve tatlısına kadar meşhur sokak lezzetleri birçok kişi için vazgeçilmezdir. Hatta birçok gurme ve seyahat yazarı şehrin yemek kültürünü keşfetmeye sokak lezzetlerinden başlar. Ülkemiz bu konuda oldukça zengin olmakla birlikte dünyada da sokak lezzetlerinin ayrı bir önemi vardır. Nasıl ki İstanbul denilince ıslak hamburger İzmir denilince boyoz akla geliyorsa Tayland, Bangkok denilince de birbirinden farklı pilavlar ve noodle akla geliyor. İşte sizi sokak sokak gezdirecek lezzet yolculuğu haberimiz...

İSTANBUL



İstanbul'da sokak lezzeti denilince Eminönü, Taksim, Ortaköy, Sultanahmet akla ilk gelen yerler oluyor. Buralarda en çok tercih edilen ve satılan sokak lezzetlerinin başında ıslak hamburger, balık ekmek, nohut pilav, midye dolma, turşu suyu ve halka tatlısı geliyor.

İZMİR



İzmir denilince elbette akla ilk gelen gevrek, boyoz ve lokma oluyor. İzmir sokaklarında gezerken eve karnı aç gitmenize ya da pahalı bir restaurant aramanıza gerek yok.

BURSA



Bursa denilince akla ilk gelen İnegöl köfte olsa da bu şehrin sokakları tarihiyle eşlik ettiği kadar boza, kestane ve macun lezzetiyle de turunuzu keyifli hâle getiriyor.

ANKARA



Ankara her ne kadar memur şehri olarak algılansa da bu şehirde zaman önemli. Ankara'da sandviç, Ankara simidi ve üzerine bir de tulumba tatlısı yiyerek günü sonlandırabilirsiniz.

ADANA



Adana'nın sokak lezzetleri saymakla bitmiyor. Hem lezzetli hem de yöresel olan bu lezzetlerin başında bicibici, halka tatlı, şalgam ve ciğer geliyor.

MERSİN



Tantunisiyle meşhur Mersin'e gittiğinizde kerebiçi denemeden dönmeyin.

ADIYAMAN



Adıyaman denilince elbette çiğköfteye değinmeden geçilmiyor.

AFYON



Sucuğuyla meşhur Afyon'da birçok yerde sucuk ekmek satan sokak satıcılarını görmeniz mümkün. Gitmişken Afyon kaymağını da denemeden gelmeyin.

DÜNYADAN SOKAK LEZZETLERİ

Bizim ülkemizde olduğu gibi dünyada da sokak lezzetleri oldukça popüler. Yemek kültürünü tanımak isteyen turistler de mutlaka yöresel lezzetler için sokakları tercih ediyor.

MEKSİKA



Tortilla, et, peynir ve çeşitli sebzelerle yapılan Taco, Meksikalıların geleneksel yemeğidir.

HİNDİSTAN



Hindistan'da sokak yemekleri çok ünlüdür. Bu nedenle Hindistan sokaklarında oldukça lezzetli yemekler için birçok sokak satıcısı bulunuyor. Özellikle kızartılarak yapılan samosa, bunlardan sadece biri.

JOPONYA



Ara öğün olarak da tüketilebilen Takoyaki, Japonların sevdiği bir sokak lezzetidir.

BRÜKSEL



Külahta patates kızartması, waffle Brüksel'de oldukça popüler sokak lezzetidir. Sokaklarda gezerken patates kızartması kokusu kaçınılmaz.

ATİNA



Kebap şişe benzeyen souvlaki, simite benzeyen koulouri.

BERLİN



Sosisle hazırlanan currywurst. Berlin sokaklarında en çok görülebilecek diğer bir lezzet ise döner. Türklerin Almanlara kattığı lezzet olan döner, genelde hem turistler hem de Almanlar tarafından tercih ediliyor.

BANGKOK



Yer fıstığı, arpacık soğan, biber gibi lezzetlerle hazırlanıp pilavla birlikte verilen satay.