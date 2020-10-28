Sedef hastalığı ilaçları bağışıklığı zayıflatıyor

Sedef hastalığı koronavirüs sürecinde araştırılıyor. Sedef hastalığının kızarık plaklar üzerinde beyaz kepeklerle kendini gösteren bir hastalık olduğunu belirten uzmanlar, bu dönemde sedef hastalarından Kovid-19 vakası çıkmadığını fakat bazı ilaçların bağışıklığı zayıflattığını söyledi.

AA'ya açıklamalarda bulunan Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Öztürkcan, sedef hastalığının tedavisinde kullanılan bazı ilaçların bağışıklık sistemini baskıladığını belirterek, hastalara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde bu ilaçları bırakmaları gerektiği önerisinde bulundu.

Prof. Dr. Öztürkcan, sedefin kızarık plaklar üzerinde beyaz kepeklerle kendini gösteren bir hastalık olduğunu, sıklıkla 15-35 yaş aralığında herhangi bir cinsiyet yoğunluğu olmadan görüldüğünü ve kişinin yaşam kalitesini bozduğunu anlattı.

SEDEF HASTALIĞI BULAŞICI DEĞİLDİR

Öztürkcan, sedef hastalığının bulaşıcı olmadığını, toplumda bu konuda yanlış yargılar bulunduğunu kaydetti.

Bulaşıcı olduğu kaygısı nedeniyle bazı hastaların dışlandığını, bunun psikolojik sorunlara da neden olduğunu belirten Öztürkcan, bu hastalığın eklem tutulumu, kalp hastalıkları, yüksek tansiyon ve şeker gibi rahatsızlıklara da eşlik edebileceğini söyledi.

Sedefin daha çok diz ve dirsekteki döküntülerle ortaya çıktığını, avuç içlerinde ve ayak tabanlarında aşırı kızarıklık ve kepeklenmelerin görülebildiğini kaydeden Prof. Dr. Öztürkcan, hastalığın nedeninin kesin olarak bilinemediğini ancak stres, genetik faktörler, travmalar, vurma ya da çarpma gibi nedenler, enfeksiyonlar, bazı ilaçlar veya sigara kullanımının etkili olabileceğinin düşünüldüğünü bildirdi.

Öztürkcan, bazı hastalarda psikolojik sorunların depresyon hatta intihar eğilimine kadar gittiğini, hastaların sosyalleşmesi için dernek çatısı altında bir araya geldiklerini aktardı.

KOVİD-19 SALGINI DÖNEMİNDE SEDEF TEDAVİSİ

Prof. Dr. Serap Öztürkcan, koronavirüs salgını döneminde sedef tedavisinde birtakım tedbirler aldıklarına da işaret ederek, şöyle konuştu:

"Tedavide kullandığımız bazı ilaçlar bağışıklık sistemini baskılıyor yani zayıflatıyor. Bu nedenle hastaların Kovid-19 tedbirlerine daha çok dikkat etmeleri gerekiyor. Ülkemizde 2 milyon sedef hastası olduğunu tahmin ediyoruz. Bu nedenle pandemi döneminde hastalarımıza bazı önerilerde bulunduk. Bunların başında bağışıklığı baskılayan ilaçların kullanılmamasını önerdik ve bu ilaçlarla tedaviyi pandemi döneminde kestik ancak diğer grup ilaçları devam ettirip hastalarımızın kendilerini çok iyi korumalarını tembih ettik. Çok şükür bu dönemde sedef hastalarımızdan Kovid-19 vakası çıkmadı."



