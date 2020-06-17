Sedef hastalığı belirtileri nelerdir? Sedef hastalığına ne iyi gelir?

Sedef hastalığının belirtileri merak ediliyor. Sedef hastalarının güneşin dik açı ile gelmediği saatlerde güneş kremi kullanıldıktan sonra mümkün olduğunca güneşten faydalanmaları gerektiğini söyleyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Ubeydullah Dalmış, sedef hastalığı belirtileri ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Deri hastalıklarının arasında en sık karşılaşılan bir hastalık olan sedefin derinin üst katmanı olan epidermis üzerinde gözle görülebilen değişiklere yol açtığını kaydeden dermatoloji uzmanı Dr. Ubeydullah Dalmış, bu değişikliklerin kırmızı veya pembe renkli olabileceği gibi sedef rengi veya grimsi beyaz renklerinde olabileceğini vurguladı.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Uz. Dr. Dalmış, sedef hastalığı belirtileri hakkında şunları söyledi:

"Deri üzerinde farklı renklerde görülebilen bu sedef hastalığı vücudun belirli bölgelerinde olabileceği gibi vücudun tamamını da kaplayabilme ihtimali var. Sedef hastalığında oluşan lekelerin üzerinde kabuklar da vardır. Normal bir insanın vücudunda deri ayda bir defa yenilenirken sedef hastalarının derileri 3-5 gün içinde kendini yenileyebilir. Vücudun her yerinde gözle görülebilir yaralar şeklinde oluşan sedef hastalığı insanların dikkatini çekmesinden dolayı hasta olan kişilerin normal yaşantısını olumsuz şekilde etkilemektedir."

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR?

Sedef hastalarının dikkat etmesi gerekenlere değinen dermatoloji uzmanı Dr. Dalmış, şunları önerdi:

"Sedef hastalığı vücuttaki deri kuruluğundan dolayı oluştuğu için sürekli nemlendirici kremler kullanılması gereklidir. Özellikle kış ayları bu hastalar için çok zor geçmektedir. Havaların soğukluğu hastalığı etkilemektedir. Kış aylarının yanında yaz ayları da önemlidir. Güneş ışınlarının dik bir açı ile sedef hastalarının vücuduna temas etmesi yaraların kurumasına sebep olabilir. Bu gibi durumların yaşanmaması için vücut yapısına uygun olan güneş kremleri kullanılması gereklidir. Güneşin dik açı ile gelmediği saatlerde güneş kremi kullanıldıktan sonra mümkün olduğunca güneşten faydalanılmalıdır. Vücudu yakmayacak şekilde güneş altında kalınmalıdır, fazlası vücuttaki yaraların kurumasına ve artmasına yol açar."

SICAK HAVALARA DİKKAT!

Sedef hastalarının yaralarını tetikleyen durumlara da değinen Uz. Dr. Dalmış, şu ifadeleri kullandı: