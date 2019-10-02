Sedat Kalkavan'dan çarpıcı Tarık Ünlüoğlu açıklaması: 'Hadsizler...'

Bir zamanlar EDHO'nun 'Vıcık İlker' karakterini oynayan Sedat Kalkavan Tarık Ünlüoğlu'nun vefatının ardından aksam.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.

SEDAT KALKAVAN: "HADSİZLER BEN ÖLECEK ADAM MIYIM..."

Sedat Kalkavan'ın açıklamaları şöyle; "Anılarını gözyaşlarımız gülücüklerimize karışarak paylaştık daha hastahane taziyesinde. İnanmak çok güç. Sanki kapıdan girecek ve hadsizler ben ölecek adammıyım hepinizi uğurlamadan gitmem diyeceksin sanki. 20 yıllık oyunculuk geçmişimde hem insan olarak hem meslektaşınız olarak senden çok şey öğrendim be Tarık abim. Çok şey kattın hayatına dokunduğun herkese. Allah rahmet eylesin.."

Tarık Ünlüoğlu, 3 Ekim'de son yolculuğuna uğurlanacak. Devlet Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, Tarık Ünlüoğlu için İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de saat 11.00'de tören düzenlenecek