Seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz! 22 Eylül 2020 burç yorumları

Günlük burç yorumları gündeminde hukuksal konular, ikili ilişkiler, rüyalar ve parasal konular var. Peki, 22 Eylül 2020 burç yorumları ne söylüyor? Salı günü Koç burcu ikili ilişkilerin önem kazanacağı bir güne giriyor. Boğa burcu önümüzdeki bir ay boyunca işle ilgili konulara yoğunlaşacak. Akrep burcu ise parasal kazanımlarında değişiklik yapabilir. İşte 22 Eylül Salı burç yorumları...



22 EYLÜL SALI KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ: 22 Eylül Salı günü Ay tüm Yay burcunda ilerlemeye devam ediyor. Koç burcunun gündeminde hukuksal konular yer alacak. Aynı zamanda Güneş bugün Terazi burcuna geçiyor. İkili ilişkilerinin önem kazanacağı bir aylık sürece giriyorsun.

22 EYLÜL SALI BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA: Ortak kazanımlarında değişken durumlar söz konusu olabilir. Sabah saatlerinde duygusal tarafın hayli aktif. Güneş’in Terazi burcuna geçmesiyle beraber önümüzdeki bir ay boyunca işinle ilgili konulara daha fazla odaklanman gerekebilir.

22 EYLÜL SALI İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER: Günün ilk yarısında belirsiz durumlar içerisinde kalabilir, ikili ilişkilerinle ilgili bazı konularda seçim yapmakta zorlanabilirsin.

22 EYLÜL SALI YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ: Çalışma koşullarında birtakım değişken durumlar meydana gelebilir. Sağlığınla ilgili konulara önem göstermen gerekebilir.

22 EYLÜL SALI ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN: Bugünlerde riskli konular ilgini çekebilir. Çocuklarınla birlikte olmaktan keyif alacağın bir zaman dilimindesin.

22 EYLÜL SALI BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK: Bugünlerde yer değişiklikleri söz konusu olabilir. Güneş bugün senin burcundan ayrılarak Terazi burcuna geçiş yapacak. Parasal konuların önem kazanacağı bir aylık sürece giriyorsun.

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22 Eylül Salı burç yorumları nasıl?