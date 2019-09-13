Tadı damakta bırakıyor: Sebzeli tavuk çorbası tarifi!

Sebzeli tavuk çorbası, içerisinde bulunan havuç ve patates gibi sebzelerle vücudun lif ihtiyacını karşılarken aynı zamanda içerisinde bulunan tavukla da protein ihtiyacını karşılamaktadır. Sebzeli tavuk çorbasını ramazanda iftar sofralarında da gönül rahatlığıyla tercih ederek yemeğinize sağlıklı bir başlangıç yapabilirsiniz. Sebzeli tavuk çorbası piştikten sonra arzuya göre üzerine ince kıyılmış maydanoz, toz kırmızı biber, karabiberle birlikte servis edebilirsiniz.

Terbiyeli Sebzeli Tavuk Çorbası Tarifi İçin Malzemeler

2 yemek kaşığı sıvı yağ

4 adet tavuk göğsü

2 adet orta boy havuç

1 adet büyük boy patates

3 su bardağı su

Terbiyesi için:

2 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı un

TERBİYELİ SEBZELİ TAVUK ÇORBASI TARİFİNİN PİŞİRME ÖNERİSİ

Dilerseniz içerisine son aşamada yeşil soğan ya da pişirme aşamasında biber atabilirsiniz.

TERBİYELİ SEBZELİ TAVUK ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Orta boy bir tencerenin içine tavukları aktarın. Üzerine 3 su bardağı kadar su ilave edin ve güzelce haşlayın.

Haşladıktan sonra tavukları çıkarın. Suyunu bir kenara alın.

Tavukları küp küp doğrayın.

Patatesin ve havuçların kabuklarını soyun. Küp küp doğrayın.

Orta boy bir tencerenin içerisine sıvı yağı alın. Üzerine havuç ve patatesleri atarak yumuşayana kadar kavurun.

Kavrulan sebzelerin üzerine tereyağı ve unu ilave ederek kavurmaya devam edin.

Ardından üzerine ayırdığınız tavuk suyunu ekleyin. Bu aşamada azar azar eklemeye ve karıştırmaya dikkat edin.

Ardından içerisine haşlanmış tavukları ekleyerek bir süre daha kaynatın.

Tüm sebzeler güzelce yumuşadığında ocaktan alın ve üzerine karabiber serperek sıcak sıcak servis edin.

TERBİYELİ SEBZELİ TAVUK ÇORBASI TARİFİNİN SERVİS ÖNERİSİ

Üzerini ince kıyılmış maydanozla süsleyebileceğiniz gibi toz kırmızı biber, karabiber serpebilirsiniz. Yanına kruton ya da kızarmış ekmekle de servis edebilirsiniz.