Sebzeli pilav nasıl yapılır? İşte lezzetli tarifi!

Sebzeli pilava tereyeağı da eklendiğinde lezzetine lezzet katıyor, yiyenleri kendine aşık ediyor. Oldukça kolay oldukça pratik yapabileceğiniz sebzeli pilavın malzemeleri arpa şehriye, havuç, bezelye, mısır, sıvı yağ, tereyeağ, sıcak su, süt ve tavuk bulyon olarak sıralanabilir. Çeşitli varyasyonları olmakla birlikte sebzeli pilav genellikle az önce sayılan malzemelerle yapılmaktadır. Arzuya göre süt malzemeler arasından çıkarılabilir.

TEREYAĞLI SEBZELİ PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 su barağı pirinç

2 yemek kaşığı arpa şehriye (silme)

1 büyük boy havuç

1 çay bardağı bezelye

1 çay bardağı mısır

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağ

4 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı süt

1 adet knorr tavuk bulyon

Tuz

TEREYAĞLI SEBZELİ PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ YAPILIŞI

Pirinçleri tuzlu ılık suda en az yarım saat bekletiyoruz. Sonra rengi iyice beyazlayana kadar bol suyla yıkayıp süzüyoruz. Tencereye sıvı yağ, şehriye ve minik doğranmış havuçları alıyoruz. Şehriyelerin rengi dönene kadar sürekli karıştırarak orta ateşte kavuruyoruz. Şehriyeler kavrulunca süzülmüş pirinçleri ekliyoruz ve kavurmaya devam ediyoruz. Pirinçler de kavrulup tane tane olunca tereyağını ekliyoruz ve şöyle bir karıştırıp tereyağı erirken sıcak suyu ekliyoruz. Sıcak suyun üzerine mısır, bezelye, süt, tuz ve lezzet vermesi için tavuk bulyonu ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Daha sonra ağzını kapatıp üzeri göz göz olana kadar açık ateşte, daha sonra kısık ateşte pişiriyoruz. Daha sonra altını kapatıp üzerine temiz bir bez veya havlu kağıt serip 15 dakika dinlendiriyoruz. Karıştırdıktan sonra servis yapıyoruz.

SEBZELİ PİRİNÇ PİLAVI PÜF NOKTALARI

İlk olarak pirinçleri tuzlu ılık suda en az yarım saat bekletmelisiniz. Nişastasının gitmesini sağlamalısınız.

Süt eklemeniz isteğinize bağlıdır. Süt pilava beyazlık katıyor ve güzel görünmesini sağlıyor.

Plavınızı tavuk suyu ile yaparsanız pilavınız çok daha lezzetli olacaktır.

Pilavınız piştikten sonra üzerine temiz bir bez örterek demlenmesini sağlamalısınız.

SEBZELİ PİLAV YANINA NE GİDER?

Sebzeli pilavınızın yanına köfte, et sote, tavuk sote gibi yemekler yapabilirsiniz.

Sevdiğiniz herhangi bir kebapta pilavınızla güzel gidecektir.

Karnıyarık gibi lezzetlerde tercih edebilirsiniz.

Patates yemeği gibi sulu yemekler tercih edebilir ve yanına salata ile eşlik edebilirsiniz.

SEBZELİ BULGUR PİLAVI

Sürekli pirinç pilavı tüketip sıkılanlardansanız sebzeli bulgur pilavını denemelisiniz. Lezzetli olup içinizi baymayacak, midenizi çok aşırı rahatız etmeyecek harika bir pilav. Mutlaka denemelisiniz

SEBZELİ PİRİNÇ PİLAVI KALORİ

Yarım tabak sebzeli pirinç pilavı yaklaşık olarak 177 kaloriye denk gelmektedir.