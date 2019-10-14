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  3. Sebzeli Gaziantep Lahmacunu nasıl yapılır? İşte tarifi

Sebzeli Gaziantep Lahmacunu nasıl yapılır? İşte tarifi

Sebzeli Gaziantep Lahmacunu nasıl yapılır" İşte tarifi

“Sebzeli Gaziantep lahmacunu nasıl yapılır?” sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından oldukça merak edilmektedir. Sebzeli Gaziantep lahmacunu çılmış hamurun üzerine kıyma, maydanoz, soğan, sarımsak ve çeşitli baharatlarla hazırlanan malzeme sürüldükten sonra taş fırınlarda pişirilerek hazırlanır. Çok eski bir Anadolu yiyeceği olan Lahmacun, 17. Yüzyılda Evliya Çelebi tarafından yazılan Seyahatname ’de lahm-ı acinli börek olarak geçer.

Sebzeli Gazi Antep Lahmacunu, Gaziantep’te günlük yemeklerde, törenlerde, cenazelerde ve pikniklerde sıklıkla tüketilen bir yiyecektir. Gaziantep Lahmacunu içeriğinde kullanılan malzemeler ve sunum açısından diğer lahmacunlardan biraz daha farklıdır. Diğer lahmacun çeşitlerinden farklı olarak soğan içermez. Lahmacun için uygulanan TSE K 199 standardına göre lahmacun % 35 oranında kıyma içermelidir ancak Antep Lahmacununda % 55-60 oranında kıyma bulunmalıdır ve Gaziantep Lahmacunu taş fırında pişmelidir. 
 
Sebzeli Gaziantep lahmacunu tarifi için malzemeler
 
500 gr orta yağlı kıyma
1 demet maydanoz
250 gr taze sarımsak
250 gr dolmalık biber
250 gr salçalık kırmızıbiber
2 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı karabiber
1 yemek kaşığı kırmızı toz biber
Tuz
Lahmacun hamuru
 
SEBZELİ GAZİANTEP LAHMACUNU NASIL YAPILIR?
 
Maydanozları yıkayıp kıyın. Taze sarımsakları temizleyip incecik doğrayın. Dolmalık biber ve salçalık kırmızı biberin çekirdeklerini temizleyip kıyın. Kıyma, maydanoz, biber, domates salçası, baharat ve tuzu bir kapta karıştırın. Lahmacun hamurlarını yemek tabağı büyüklüğünde açın. Üzerlerine hazırladığınız harçtan bir miktar yayın. Odun fırınında pişirip servis yapın.
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