Sarımsaklı Yenidünya Kebabı nasıl yapılır?

Sarımsaklı Yenidünya Kebabı, içeriğindeki malzemeleriyle oldukça farklı kategorideki besinlerden vitamin ve mineral almamızı sağlayan bir yemek olduğundan oldukça besleyici bir seçenektir. İçerisinde hem yenidünya hem de sarımsak bulundurması vücuda oldukça farklı mineral ve vitaminlerin aynı anda alınmasına yardımcı oluyor. Sarımsaklı Yenidünya Kebabı doğru porsiyonlarla tüketildiği zaman kilo almaya neden olmamaktadır.

SARIMSAKLI YENİDÜNYA KEBABI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

• 750 gr orta büyüklükte yenidünya eriği (tam olgunlaşmamış)

• 750 iri dişli taze sarımsak

• 800 gr zırhta çekilmiş kebaplık kıyma

• Tuz

• Karabiber

• 8 kebap lavaşı

SARIMSAKLI YENİDÜNYA KEBABI NASIL YAPILIR?

Yenidünyaların sap ve başlarını kesip ortadan ikiye ayırın. Çekirdekleri çıkarın. Sarımsakların tepe kısmını oyup alın. Dış kabuğunu bir kat soyun ve ikiye bölün. Bir kapta kıymayı tuz ve karabiberle iyice yoğurun. Yuvarlak köfteler hazırlayın. Tabanı yayvan bir tencereye bir sıra köfte bir sıra yenidünya eriği şeklinde dizin. Kalan köfteleri de sarımsakla değişimli olarak tencereye dizin. Malzemelerin yarısına gelecek kadar su ekleyip yemeği pişirin. Sıcak servis yapın.