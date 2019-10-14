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  3. Sarımsak kebabını böyle denemediniz! İşte tarifi

Sarımsak kebabını böyle denemediniz! İşte tarifi

Sarımsak kebabını böyle denemediniz! İşte tarifi

“Sarımsak kebabı nasıl yapılır?” sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından oldukça merak edilmektedir. Gaziantep’in oldukça zengin mutfağı oldukça lezzetli yemeklerin kaynağıdır. Çeşit çeşit yemekleri bulunun Gaziantep’in en meşhur yemeklerinden biri ise Sarımsak Kebabı’dır. Sarımsak Kebabı’nı özel günlerde misafirlerinize kolayca yapabilir ve onları bu tatla mest edebilirsiniz. Türk mutfağının eşsiz güzelliklerinden biri olan sarımsak kebabı içerisinde bulundurduğu sarımsaklar sayesinde oldukça faydalı bir yemek haline gelmiştir.

Sarımsak Kebabı, kesinlikle Gaziantep’e gidildiğinde denenmesi gereken bir kebap çeşididir. Tabi ki Sarımsak Kebabını vereceğimiz tarifle evlerinizde yapmanız da mümkün. Sarımsağın bilinen bir sürü faydası bulunmakta. Terletici etkisi nedeniyle ateş düşürülmesine yardımcı olur. Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirici ve hücre koruyucu etkisini desteklediğine dair bazı bilimsel bulgular mevcuttur. Sarımsak kebabı doğru porsiyonlarla tüketildiğinde kilo almaya sebep olmayacaktır. 
 
SARIMSAK KEBABI (GAZİANTEP) TARİFİ İÇİN MALZEMELER
 
1.5 kg taze baş sarımsak
500 gr iri çekilmiş kıyma (dana~kuzu karışık)
1 yemek kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı karabiber
Yarım çay bardağı nar ekşisi
 
SARIMSAK KEBABI (GAZİANTEP) NASIL YAPILIR
 
Kıymayı derin bir kapta tuz ve karabiberle yoğurun. Kıymadan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarlayın. Şişlere kabuklarını soymadan bir baş sarımsak bir köfte dizin. Izgara telini hafif yağlayıp hazırladığınız şişleri pişirin. Tepsiye sıralamayı bozmadan şişten çıkararak yerleştirin. Üzerine nar ekşisini sulandırarak bir miktar gezdirin. Önceden ısıtılmış 230 dereceye ayarlı fırında 25-30 dakika kadar üzeri alüminyum folyo ile kapalı olarak pişirin. Fırından çıkarıp sıcak servis yapın.
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