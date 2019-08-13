Sarı kantaron yağının iyileştirici gücü ile tanışın

Özellikle yaraları iyileştirme özelliği bulunan sarı kantaron yağı tedavi edici yönünün kuvvetli olmasından dolayı sık sık kullanılır. Son dönemlerde ülkemizde sıkça adını duyabileceğimiz sarı kantaron yağı, cildini canlı tutmak isteyenlerin de tercihleri arasında yer alıyor. Birden farklı kullanım alanına sahip olan sarı kantaron yağı mucizevi bir etkiye sahip.

SARI KANTARON YAĞI NEDİR?

Sarı kantaron, 30 ile 80 cm arası yükseklikte yetişen, tüyleri olmayan, çok yıllık ve otsu bir bitkidir. Yaprakları karşılıklı olur ve genellikle sapsızdır. Sarı renkli çiçekleri oldukça parlak olan sarı kantaron, Avrupa’da, Kuzey Afrika’da ve Batı Asya’da yol ve orman kenarlarında yetişir.

Ülkemizde “kılıç otu”, “mayasıl otu”, “koyunkıran”, “yaraotu”, “kanotu” ve “binbirdelik otu” isimleriyle de tanınan sarı kantaron, Avrupa ve Amerika’da “St. John’s Wort” olarak bilinir. Latince adı Hypericum perforatum olan sarı kantaron, çiçeklenme dönemine gelince çiçekleri, tomurcukları ve toprağın üstünde kalan kısımları toplanarak kurutulur. Avrupa’da çok uzun yıllardır depresyon ve kaygı bozukluğu gibi sorunların tedavisinde faydalanılan sarı kantaron, zamanla Amerika’da da popüler hale gelmiştir. Bitkinin eski Yunan ve Roma medeniyetlerinin döneminde de büyülere karşı koruyucu nitelikte kullanıldığı bilinmektedir.

Sarı kantaronun uykusuzluk ve huzursuzluk durumlarında da büyük bir rahatlatıcı olduğu bilinir. Yara ve yanık tedavisinde faydasına başvurulan, güneş yanıklarında kullanılan, romatizmal tedavilerde yararlanılan, yaraların mikrop kapmasını engelleyen sarı kantaron küçük ama etkili bir şifa kaynağıdır. Bu bitkinin yağı, evde rahatça hazırlanabilir ve ihtiyaç anında hayatı kolaylaştırabilir.

SARI KANTARONUN İÇERİĞİNDE NELER VARDIR?

Sarı kantaron bitkisinde tanen (tanin/tannin), uçucu yağlar (carophyllene, pinene, limonene, myrcene), flavon çeşitleri (quercitrin, quercitin, rutin), hiperisin (hypericin/kırmızı boya maddesi), hyperin (sarı renkli boya maddesi), karoten (carotene), reçine, pektin, kolin, C vitamini ve resin bulunur. Hiperisin ve psödohiperisin gibi bileşikler bu bitkinin içerisinde % 0,05 ile % 0,3 arası oranda bulunur. Bitkideki hiperforin ve adhiperforin ise % 0,9 ile % 5 arasındadır. Flavonoid türevleri ise, sarı kantoron içerisinde % 4 oranında bulunur.

SARI KANTARON YAĞI NASIL YAPILIR?

Evde sarı kantaron yağı hazırlamak oldukça kolay ve pratiktir. Bu yağı hazırlamak için izlenmesi gereken adımları şu şekilde sıralayabiliriz:

Sarı kantaron, güneşli bir havada toplanmalıdır.

Çiçekleri bitkiden ayrılarak temiz bir kap içinde yumuşak şekilde ezilir. Çiçeklerle birlikte yaprak ve saplarından da bir bölüm alınabilir. Tüm bu kısımlar bitkinin faydalı kısımlarıdır.

Ezilen çiçekler bir püre halini aldığında, bir kavanozun veya şişenin içine konur. Ne boyutta bir kavanoz kullanacağınız tamamen size kalmış bir durumdur.

Kavanoza, pürenin üzerini tamamen kapatacak kadar zeytinyağı eklenir. Kullanılan zeytinyağı organik ve soğuk sıkma tercih edilmeli; saf ve sızma olmasına dikkat edilmelidir. Bu sayede, hazırlanan yağın kalitesi de yüksek olacaktır. Elde edeceğiniz sarı kantaron yağı çok dayanıklıdır, birkaç yıl boyunca bozulmadan dayanabilir. Bu nedenle, zeytinyağı konusunda cömert olabilirsiniz.

Eğer sarı kantaron yağı, yanık tedavisinde kullanılacaksa zeytinyağı yerine keten tohumu yağı da kullanılabilir.

Zeytinyağı ile hazırlanan bu karışım, bir hafta süreyle kapağı açık şekilde güneşte bekletilir. Karışım gün aşırı çalkalanır.

Bir haftanın sonunda kavanoz ya da şişenin ağzı kapatılır ve karışım bu kez de bir ay boyunca dinlenmeye bırakılır. Bu süre yine güneş gören bir yerde geçmelidir ancak karışımın tüm gün boyunca direkt güneş alması da engellenmelidir; günde birkaç saat güneş alması yeterli olacaktır. Kavanoz veya şişeyi yine arada bir çalkalamak iyi olacaktır.

Bir ayın sonunda kavanoz veya şişe açılır ve yağ bir süzgeç ya da tülbentin yardımıyla süzülür. Bu sırada yağın rengi bariz biçimde değişmiş olur. Taze çiçeklerden kırmızı tonları alan yağ, kurutulmuş çiçeklerdense sarı renk alır. Taze çiçeklerden hazırlanan yağ genellikle daha iyi sonuç verir.

Yağın bu aşamadan sonra serin ve güneş almayan bir ortamda ve mümkünse koyu renkli bir şişenin içinde saklanması gerekir.

Uygun şartlarda saklanırsa, sarı kantaron yağı iki ile üç yıl arasında etkisini kaybetmeden ve bozulmadan dayanabilir. Yağın bulanıklaşmaya başlaması, raf ömrünün bittiğine işarettir.

Evde kantaron yağı hazırlanırken, kurutulmuş sarı kantarondan çok taze sarı kantaron daha iyi sonuç verir. Ancak şehirlerde taze sarı kantarona ulaşmak çok kolay değildir. Eğer sarı kantaronu kendiniz toplayacaksanız, kalabalık yerlerden, yol kenarlarından toplamayın. Çünkü çevredeki pislikler, kimyasal atıklar bu bitkilere bulaşmış olur ve siz bu bitkinin bu halde yağını hazırlarsanız tüm zehirli maddeleri vücudunuza almış olursunuz.

SARI KANTARON YAĞININ FAYDALARI

Sarı kantaron yağı, masaj yolu ile haricen kullanılır. Yara, yanık ve pişiklerin üzerine sürülebildiği gibi hemoroid için de etkilidir. Bununla birlikte, cilt bakımı için de oldukça etkilidir. İşte bu mucizevi yağın saymakla bitmeyen faydaları farklı şekillerdeki kullanımı hakkında tüyolar: Antiviral ve antibakteriyeldir.

Antienflamatuardır. Ancak bu etkisi, mide üzerinde olumsuz bir etkiye sebep olmaz.

Hücreleri yeniler, yeni hücre oluşumunu destekler.

Kan dolaşımını düzenler ve hızlandırır.

Damar büzücü etkisi sayesinde kanamaların çok vakit kaybedilmeden durmasına yardım eder. Özellikle trafik kazası gibi aniden meydana gelen iç yaralanma ve kanamalarda kullanılırsa çok etkilidir.

Varis oluşumunu engeller.

Hemoroid için faydalıdır. Her gün bir çay bardağı miktarındaki suya 4-5 damla damlatılarak hemoroidli bölgeye sürülebilir.

İshal tedavisinde etkilidir.

Uykusunda idrar kaçırma problemi yaşayanlar için tedavi edici özelliği vardır.

Kış aylarında ve diğer zamanlarda ayaklarında ısınma problemi yaşayanlar için birebirdir, ayak tabanlarına ve topuklara sürülürse üşüme hissini ortadan kaldırır. Bu etkisi için, kekik yağıyla birlikte karıştırılarak da kullanılabilir.

İştahı açar.

Kan şekerini düşürmeye yardım eder.

Soğuk algınlığına iyi gelir. Öksürüğü kesmek, göğsü yumuşatmak ve bronşiti geçirmek için faydalıdır.

Kronik yorgunluğa iyi gelir. Halsizliği alır ve vücuda enerji verir.

Kadınların menopoz döneminde yaşadığı sıkıntıyı, stres ve gerginliği gidermeye yardım eder.

Sigara, nikotin, kafein, alkol, eroin, esrar, morfin gibi maddelere olan bağımlılığın tedavisinde etkili olduğu sonucuna ulaşılan araştırmalar yapılmıştır.

YARA VE YANIKLARA ÖZEL FAYDALARI

Yara ve yanık tedavisinde çok etkilidir. Vücutta açılan yaraları hızla geçirmek için etkili bir yağdır.

Antiseptiktir, vücuttaki yaraların mikrop kapmasını engeller. İltihapların önüne geçer.

SARI KANTARON YAĞININ CİLT İÇİN FAYDALARI

Sarı kantaron yağı, cilt için bir bakım kürü gibidir; tonik olarak kullanılabilir. Ciltte sivilcelenme, akne oluşması gibi durumlarda ya da pullanma yaşandığında, sarı kantaron pamuğa damlatılarak yağı ince bir tabaka halinde yüze sürülebilir. Ayrıca, güneşe çıkılmayacağı zamanlarda, özellikle akşam saatlerinde ya da geceleri yatmadan önce birkaç damla sarı kantaron yağı cilde uygulanırsa, ciltteki lekeleri ve izleri geçirmeye olan etkisi daha hızlı gerçekleşecektir. Bu şifalı bitkinin cilt için tüm faydalarını sıralamak gerekirse:

Cildin pürüzsüz ve güzel görünmesine yardım eder.

Kırışıklıkları giderir, yaşlanma etkilerini gözle görülür şekilde azaltır.

Derinin melanin kaybı sebebiyle oluşan renk bozukluklarını giderir, vitiligo tedavisinde etkilidir.

Ciltteki kızarıklıkları ve siyah noktaları yok etmeye yardımcıdır.

Ciltteki sivilce, akne, çıban ve beze gibi sorunların ortadan kalkmasına yardım eder.

Uçukları iyileştirir.

Ciltteki çizik, leke ve diğer izleri azaltır.

Güneşten zarar görmüş cildi eski sağlığına kavuşturur, güneş lekelerini giderir.

Vücuttaki morarmaları ve çürükleri hızla geçirir.

SARI KANTARON YAĞININ SAÇ İÇİN FAYDALARI

Sarı kantaron yağı, saçlar için de oldukça faydalıdır. Duştan bir saat kadar önce saç derisine kantaron yağı ile hafifçe masaj yapılabilir. Ardından, saçlar hafif bir şampuanla yıkanır ve bol suyla arındırılır.

Saç dökülmesinin önüne geçer.

Saçlardaki kepeklenmeyi durdurur.

Saçın ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri sağlar.

SARI KANTARON YAĞININ AĞRI VE SIZILAR İÇİN FAYDALARI

Romatizma v kas ağrılarını geçirmeye yardım eder. Bu etkisi için masaj yapılarak uygulanabilir.

Kemik ağrılarına, siyatik ağrılarına, sırt ve bel ağrılarına iyi gelir. Bu etkisi için masaj yapılarak uygulanabilir.

Burkulma, zedelenme ve incinmelere iyi gelir.

Vücuttaki ağrıları dindirir.

Regl döneminde yaşanan ağrıları azaltır.

Şakaklara sürülürse baş ağrısını gidermeye yardım eder.

Mide ağrısı ve ülser tedavisinde etkilidir.

SARI KANTARON YAĞININ ZİHİNSEL, RAHATLATICI VE DEPRESYONU GEÇİREN ETKİLERİ

Kaygı, endişe, umutsuzluk, mutsuzluk gibi sorunların giderilmesinde aromaterapik etki gösterir.

Geceleri beynin pineal bezindeki melatonin salınımını artırır. Bu sayede, uykusuzluk probleminin önüne geçer; rahat ve huzurlu bir uyku uyumayı kolaylaştırır.

Düşünsel yoğunlaşmayı ve konsantrasyonu artırır.

Kavrama yeteneğini geliştir.

SARI KANTARON YAĞININ BEBEKLERE ÖZEL FAYDALARI

Sarı kantaron yağı, bebekler için de oldukça güvenli ve etkili bir yağdır.

Bebeklerin pişiklerinin giderilmesine yardım eder.

Bebeklerin karın ağrısını geçirir.

Ağlayan bir bebeği rahatlatır.

Tüm bu etkileri için bebeklerin karın bölgesine yumuşak şekilde avuç içleri kullanılarak masaj yapılarak sürülmelidir.

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