Sararan dişlere beyazlatma yöntemleri! Diş beyazlatma yöntemleri

Sararan dişleri beyazlatma yöntemleri merak ediliyor. Renkli yiyeceklerden, sigaraya ve içeceklere kadar birçok şey dişlerde sararmayı hızlandırıyor. Sararmayı minimum seviyelere indirmek için bu alışkanlıkları da minimuma indirmek gerekiyor. Peki, sararan dişleri beyazlatmak için ne yapılmalıdır? Hem evde hem de profesyonel diş bakımını aksatmamak şart. Evde bakımdan kasıt, dişleri günde en az iki defa mümkünse elektrikli diş fırçasıyla minimum üç-dört dakika olacak şekilde fırçalamak ve diş ipi kullanmak. Profesyonel bakım ise senede iki kez herhangi bir sıkıntı olmasını beklemeden diş doktoruna gitmek ve diş taşı temizliği yaptırmak. Alem Dergisinde yer alan habere göre diş beyazlatma yöntemleri ev tipi ve ofis tipi olmak üzere ikiye ayrılıyor.

PROFESYONEL DİŞ BEYAZLATMA YÖNTEMLERİ

Dişleriniz eskisi gibi beyaz değil ve tüm bunları yapmanıza rağmen eski beyazlığına dönmüyorsa yapılabilecek iki şey var: Diş beyazlatma ve estetik diş hekimliği içerisine dahil olan yöntemler.

Diş beyazlatma, uygun vakalarda doktor kontrolünde ve doğru bir şekilde yapılırsa çoğu zaman oldukça etkili bir metottur. Ev tipi ve ofis tipi olarak ikiye ayrılır. Ofis tipi, daha yüksek konsantrasyonlu bir beyazlatma materyali kullanılarak diş hekimi ofisinde yaklaşık bir saat içerisinde yapılabilen bir işlemdir. Ev tipi beyazlatmada ise ilk olarak kişiye özel şeffaf plastik bir gece plağı yapılır. Daha sonra kişi, evde bu plağın içine çok daha düşük konsantrasyonlu bir beyazlatma materyali koyar ve günde beş-sekiz saat olmak üzere bir hafta boyunca kullanır. Genelde tavsiye edilen bu iki metodun kombine olarak kullanılmasıdır.

Bazı durumlarda beyazlatma ile istenilen sonuç elde edilemez ve hastalar daha kalıcı bir sonuç isterler. Bu durumda 'Laminate Veneer' (Yaprak porselen) adını verdiğimiz metodla hastanın dişleri, hem istenilen renkte ve kalıcı olarak tedavi edilmiş olur hem de yine aynı metdodla dişlerdeki şekil bozuklukları düzeltilebilir. Bu işlemde dişlerin ön yüzüne, diş yüzeyinden bazı zamanlarda hiç aşındırma yapmaya bile gerek olmadan çok ince, yaprak şeklinde porselenler yapıştırılır. Yeni teknolojiler sayesinde bu yapraklar arkası görülecek kadar ince yapılabilir ki, bu da dişlerin çok doğal gözükmesini sağlar. Ayrıca çok kuvvetli yapıştırıcılarla da yapıştırıldıkları için yemek yerken düşme veya kırılma riskleri de minimuma iner.