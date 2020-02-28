San Sebastian cheesecake tarifi

Ülkemizde her dönem bir tatlı meşhur oluyor, bir anda çok tercih edilmeye ve arama motorlarında aranmaya başlanıyor. San Sebastian tatlısı da bunlardan biri. Son zamanlarda sofraları süsleyen San Sebastian tatlısı oldukça popüler. İspanya’dan ünü dünyaya yayılan tatlı halk arasında yanık cheesecake ya da San Sebastian cheesecake diye de biliniyor. Birçok insan ünü yayılan San Sebastian tatlısının tarifini internette sorguluyor. İşte size tatlılar arasında popüler olan ünü dünyaya yayılan San Sebastian tatlısının pratik ve lezzetli tarifi…

MALZEMELER

200 Gram Labne Peyniri

200 Gram Taze Krem Peynir

3/4 (Üç Çeyrek) Su Bardağı Toz Şeker

3 Adet Oda Sıcaklığında Büyük Boy Yumurta

1 Su Bardağı Oda Sıcaklığında Krema

2 Çorba Kaşığı Un

YAPILIŞI

Öncelikle labne peynirini mikserin haznesine alın. Krem peyniri ve toz şekeri ekleyin ve pu¨ru¨zsu¨z olana kadar çırpın.

Yumurtaları teker teker her biri karıştıktan sonra ekleyin. Kremayı ekleyin ve sadece karışana kadar karıştırın.

Unu ekleyin ve sadece karışana kadar karıştırın.

20 cm’lik kelepçeli kalıba pişirme kâğıdı serin ve içine harcı boşaltın. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında iyice kızarıp ve ortası hafif sallanana kadar pişirin.

Afiyet olsun…