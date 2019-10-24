Dinlendirecek lezzet: Samsa tatlısının tarifi!

Trakya bölgesinin nadide lezzetlerinden olan Samsa tatlısı herkes tarafından sevilmekte ve yenilmektedir. Samsa tatlısının nasıl yapıldığı sorusunun cevabını herkes merak etmektedir. Çünkü Samsa tatlısı her yörece sevilen bir lezzettir. İşte tarifi...

MALZEMELER

HAMURU İÇİN

• 2 su bardağı un

• 2 çorba kaşığı tereyağ

• 1 fiske tuz

• Birkaç damla limon suyu

• Bir miktar ılık su

İÇ MALZEMESİ

• 1 su bardağı fındık(ceviz ya da badem)

• 2 yemek kaşığı toz şeker

• 3 adet Yumurta akı

• Limon kabuğu rendesi

ŞERBETİ İÇİN

• 2.5 su bardağı şeker

• 2.5 su bardağı su

• 1/2 limon suyu

Samsa tatlısının yapımına şerbet ile başlanır. 2.5 su bardağı şeker ve 2.5 su bardağı su tencereye kaynatılmak üzere konulur. Yarım limon da şerbet yapılan tencereye eklenir.

Hamuru yapılırken un geniş bir kaba alınır ortası havuz şeklinde açıldıktan sonra tereyağ eklenir. Bir tutam tuz ve hamura gevreklik vermesi için birkaç damla limon suyu sıkılır. Ilık su yavaş yavaş ilave edilerek hamur yoğurulur. Kulak memesi kıvamına gelen hamur 10 dakika dinlendirilir.

Hamur dinlenirken iç harcı için kullanılacak olan fındık ince şekilde mutfak robotunda çekilir. Daha sonra fındıkların üzerine 3 adet yumurta akı, 2 yemek kaşığı toz şeker, ve limon kabuğu rendesi eklenir.

Dinlenen hamur ince bir şekilde açıldıktan sonra kenarları kesilerek dikdörtgen şekline getirilir.

Kısa kenarına iç harcı konulur ve bir kat rulo yapıldıktan sonra kesilir. Bu işlem hamur bitene kadar tekrarlanır ve tepsiye dizilir. Üzerine yumurta sarısı sürülür. 200 derecede önceden ısıtılmış fırında pişirilir. Fırından çıkardıktan sonra şerbeti üzerine dökülür.