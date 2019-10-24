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Dinlendirecek lezzet: Samsa tatlısının tarifi!

Dinlendirecek lezzet: Samsa tatlısının tarifi!

“Samsa tatlısı nasıl yapılır?” merak edilen tarifler arasında geliyor. Trakya yöresine ait farklı ve yaratıcı bir lezzet olan Samsa tatlısı sadece Trakya’da değil, birçok yörede sevilmektedir. Samsa tatlısı nasıl yapılır merak ediliyor. Lezzetiyle kendine hayran bırakan samsa tatlısı pratik yapımıyla da dikkat çekiyor.

Trakya bölgesinin nadide lezzetlerinden olan Samsa tatlısı herkes tarafından sevilmekte ve yenilmektedir. Samsa tatlısının nasıl yapıldığı sorusunun cevabını herkes merak etmektedir. Çünkü Samsa tatlısı her yörece sevilen bir lezzettir. İşte tarifi...
 
MALZEMELER
 
HAMURU İÇİN
 
2 su bardağı un
2 çorba kaşığı tereyağ
1 fiske tuz
Birkaç damla limon suyu
Bir miktar ılık su
 
İÇ MALZEMESİ
 
1 su bardağı fındık(ceviz ya da badem)
2 yemek kaşığı toz şeker
3 adet Yumurta akı
Limon kabuğu rendesi
 
ŞERBETİ İÇİN
 
2.5 su bardağı şeker
2.5 su bardağı su
1/2 limon suyu
 
Samsa tatlısının yapımına şerbet ile başlanır. 2.5 su bardağı şeker ve 2.5 su bardağı su tencereye kaynatılmak üzere konulur. Yarım limon da şerbet yapılan tencereye eklenir.
 
Hamuru yapılırken un geniş bir kaba alınır ortası havuz şeklinde açıldıktan sonra tereyağ eklenir. Bir tutam tuz ve hamura gevreklik vermesi için birkaç damla limon suyu sıkılır. Ilık su yavaş yavaş ilave edilerek hamur yoğurulur. Kulak memesi kıvamına gelen hamur 10 dakika dinlendirilir.
 
Hamur dinlenirken iç harcı için kullanılacak olan fındık ince şekilde mutfak robotunda çekilir. Daha sonra fındıkların üzerine 3 adet yumurta akı, 2 yemek kaşığı toz şeker, ve limon kabuğu rendesi eklenir.
 
Dinlenen hamur ince bir şekilde açıldıktan sonra kenarları kesilerek dikdörtgen şekline getirilir.
 
Kısa  kenarına iç harcı konulur ve bir kat rulo yapıldıktan sonra kesilir. Bu işlem hamur bitene kadar tekrarlanır ve tepsiye dizilir. Üzerine yumurta sarısı sürülür. 200 derecede önceden ısıtılmış fırında pişirilir. Fırından çıkardıktan sonra şerbeti üzerine dökülür.
 
 
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