Salı günü ilişkileri düzeltmek için iyi bir fırsat! 29 Eylül 2020 burç yorumları
Günlük burç yorumları ilişkiler ve aşk konusunda yol gösteriyor. Terazi burçlarını özel ilişkiler yönünden şanslı bir gün bekliyor, Akrep burcu ise güne enerjiyle başlayacak. İşte 29 Eylül 2020 burç yorumları...
29 Eylül 2020 burç yorumları ilişkilerinizin seyrini değiştirebilir. Burçlarda özel ilişkilerde enerjiler motivasyonu artırabilir. Günlük burç yorumları aşk hayatı hakkında yol gösteriyor. Terazi burçlarını özel ilişkiler yönünden şanslı bir gün bekliyor, Akrep burcu güne enerjiyle başlayacak. Astrolog Ceylin Çelebi gezegenlere göre günlük burç yorumlarını yazdı. İşte 29 Eylül Salı burç yorumları...
KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ: 29 Eylül Salı günü Ay Balık burcunda ilerliyor olacak. Arkandan çevrilen işlerle ilgili durumlar söz konusu olabilir, dikkatli olmasın.
BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA: Arkadaşlarınla birlikte organizasyonlarda bulunabileceğin günlerdesin. Sabah güne başlarken içsel gücün hayli yüksek olacak gözüküyor. Aşk ilişkilerin açısından keyifli enerjiler var.
İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER: Hedeflerinle ilgili konularda fedakârlık göstermen gereken durumlar söz konusu olabilir. Hayal gücünün yüksek olacağı bugün sanatsal konularla ilgilenmek isteyebilirsin.
YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ: Ay’ın Balık burcunda olacağı bugünlerde ruhsal konulara yönelebilirsin. Sabah güne başlarken içsel gücün hayli yüksek.
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