Salı günü burç yorumları 8 Ekim 2019!

Astrolojiye yakından ilgi duyanlar günlük burç yorumlarını merak ediyor. 8 Ekim 2019 salı günlük burç yorumları sorgulanıyor. Aşk, sağlık ve para konularında neler yaşanacağı merak ediliyor. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcunun yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURCU 8 EKİM 2019 SALI GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 MART - 20 NİSAN)

Bugün hareketli bir gün. Bugün aniden gelen haberler yeni programlar yapmanızı gerektirdiğinden kısa yolculuklara çıkabilirsiniz. Çok hızlı düşünüp, hızlı karar alabilirsiniz. Sözleriniz fazla sert olması özellikle kardeş ve kuzenlerle aranızı bozabilir. Duygusal dünyanızdaki yeni gelişmeler sizi sakinleştirecektir.

BOĞA BURCU 8 EKİM 2019 SALI GÜNLÜK BURÇ YORUMU (21 NİSAN – 21 MAYIS)

Son zamanlarda duygusal boşluklara düşebiliyorsunuz. Yaşadıklarınızı partnerinizle paylaşmanız, her ikiniz için de iyi olacaktır. Para kazanmanın da harcamanın da kolay olacağı bir gündesiniz. Birden heveslenerek yaptığınız alış verişler bütçenizi alt üst edebilir ya da yeteneklerinizi kullanarak gelir elde edebilirsiniz.

İKİZLER BURCU 8 EKİM 2019 SALI GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 MAYIS - 23 HAZİRAN)

Bugün enerjiniz çok yüksek. Özellikle sabah saatlerinde ani gelişen olaylara hemen tepki vererek harekete geçebilir, risk aldığınızı düşünmeden girişimlerde bulunabilirsiniz. Sevdiklerinizle ya da arkadaşlarınızla ilişkilerinizde çatışma ya da rekabet gelişebilir. Parasal konularda aldığınız kararlar çok yerinde, kısa sürede istediğinize kavuşacaksınız.

YENGEÇ BURCU 8 EKİM 2019 SALI GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 HAZİRAN - 23 TEMMUZ)

Bugün yoğun ve tempolu bir gün sizi bekliyor. Bugün iş hayatınızdaki gelişmelerin hızına yetişmekte zorlanabilirsiniz. Güçlü rakiplerinize karşı üstünlük sağlayacak cesarete ve enerjiye sahip olmanız, başarılı olmanızı da sağlayabilir. Sosyal yaşamınız da oldukça renkli bir hâl alabilir. Özellikle akşamları katılacağınız davetlerde sizi yeni sürprizler bekliyor.

ASLAN BURCU 8 EKİM 2019 SALI GÜNLÜK BURÇ YORUMU (24 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS)

Aile içinde yaşayacağınız gelişmeler bugün sizi olumsuz etkileyebilir. Olaylar kontrolünüz dışında gelişebilir. Tepkinizi istediğiniz gibi ifade edememek, içten içe öfke patlamalarına yol açabilir. Sağlığınıza zarar vermemek için açık ve net ifadeler kullanmalısınız. Ay sonu yapacağınız seyahat size iyi gelecektir.

BAŞAK BURCU 8 EKİM 2019 SALI GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL)

İşinizde ilgili yeni projelerle ilgilenebilir, yeni girişimlerde bulunabilirsiniz.Bu durum sizin için önemli sonuçlar oluşturabilir, kazançlı dönemler yaşayabilirsiniz. Özel hayatınızda ise partnerinizin aceleci ve sabırsız tavırları dikkatinizi dağıtıp sizi gerebilir. Sakin kalmanızda fayda var. Sağlığınız ile ilgili konulara biraz daha özenli davranmanız gerekiyor. Sonbahar hastalıklarından etkilenmemek adına vitaminlere yönelebilirsiniz.

TERAZİ BURCU 8 EKİM 2019 SALI GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 EYLÜL - 22 EKİM)

İşinizdeki gelişmeler tempolu günleri beraberinde getirebilir. Bir süre yorulacaksınız ancak sonuçlarını da alacaksınız. Bugün aşk hayatınızda hiç beklenmedik bir hareketlilik yaşanabilir. Ani bir ilişkiye başlayabilir ya da cesaretle duygularınızı ifade edebilirsiniz. Bugünlerde beslenmenize dikkat edin.

AKREP BURCU 8 EKİM 2019 SALI GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 EKİM - 22 KASIM)

Bugün sabah saatlerinden itibaren aile ilişkilerinizde hareketlenmeler olabilir. Ani gelen misafirleri ağırlayabilir ya da ebeveynlerin için koşturmak zorunda kalabilirsiniz. Hem iş hem de özel yaşamını ilgilendiren konularda alacağınız hızlı kararlar yeni başlangıçlar yapmanızı sağlayabilir. Maddi konularda daha tutumlu davranmanızda fayda var.

YAY BURCU 8 EKİM 2019 SALI GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 KASIM - 22 ARALIK)

Duygusal hayatınızdaki olumlu gelişmeler işinizdeki başarınızın da önemli bir kaynağı. Kendinize olan güveniniz giderek artıyor. Bugün hiç beklenmedik bir şekilde gelişen harcamalar bütçenizi alt üst edebilir. Kolaylıkla borçlanabilir, kredi başvurularında bulunabilirsiniz. Sıkıntıya girmemek için biraz daha temkinli ilerlemenizde fayda var.

OĞLAK BURCU 8 EKİM 2019 SALI GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 ARALIK - 20 OCAK)

Bugün çok kararlı ve enerjik bir gündesin. Fikirlerinizi yüksek sesle ve cesurca dile getirebilirsiniz. Bugün sürekli bir hareket halinde olabilir, ani yolculuklara çıkmanız gerekebilir. Yakın zamanda gerçekleştireceğiniz yolculuk yeni gelişmelere kapı açabilir. Alışverişlerinizde ölçüyü kaçırmamaya özen gösterin.

KOVA BURCU 8 EKİM 2019 SALI GÜNLÜK BURÇ YORUMU (21 OCAK - 19 ŞUBAT)

Bugün tüm enerjiler sizin. Enerji patlaması yaşayabileceğiniz bir gündesin. Bugün her konuda mücadeleci davranabilir, korkusuzca risk alabilirsiniz. Yaşamınla ilgili konularda düşünmeden karar alabilirsiniz. Ama yine de tüm kararları tekrar tekrar düşünüp almalısınız. Sevdiklerinize karşı duygularınızı kontrol altında tutmaktan vazgeçmelisiniz.

BALIK BURCU 8 EKİM 2019 SALI GÜNLÜK BURÇ YORUMU (20 ŞUBAT - 21 MART)

Son günlerde çalışma ortamında çok yorucu ve yoğun bir tempon içindesiniz. Maalesef işin gerilimi herkesi etkileyebilir, her an bir çatışma yaşanabilir. Beraber çalıştığınız kişilere ani tepki vermemeli, enerjinizi başka yerlere harcamalısınız. Bugünlerde yürüyüş yapmak sağlığınıza iyi gelecektir.