Salgın sürecinde ortaya çıkan psikolojik hastalıklar

COVİD-19 salgın sürecinin neden olduğu psikolojik rahatsızlıklar merak ediliyor. Koronavirüs salgınının psikiyatrik tablolara yol açtığını belirten uzmanlar, salgının ruhsal sağlığa etkilerini anlatarak çözüm önerilerini anlattı. Psikolojik tabloların kötüleşmesiyle ortaya çıkabilecek hastalıkları sıralayan Psikiyatri Uzmanı Ebru Öztepe Yavaşçı, "Salgın korkusunun artmasıyla tetikleyebileceği psikiyatrik hastalıklarda var. Salgının anksiyete bozukluğu, obsesif(takıntı) kompulsif bozukluk, depresyon, uykusuzluk gibi hastalıkları tetikleyebileceğini söyledi.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Psikiyatri Uzmanı Ebru Öztepe Yavaşcı, koronavirüs salgınının tetiklediği psikolojik rahatsızlıklara yönelik açıklamalarda bulundu. Salgının çeşitli sorunları tetikleyebileceğini söyleyen Ebru Öztepe Yavaşcı, "Psikiyatri polikliniğine şu dönemde başvuran kişilerin tanılarına baktığımızda sıklıkla anksiyete bozuklukları, depresyon, obsesif kompulsif bozukluk ve uykusuzluk olduğunu görmekteyiz. Ayrıca iyileşip tedavilerini sonlandırdığımız ya da iyileşmekte olan kişilerde de stres seviyelerinde ki artış, hastalıklarında nükslere neden olmuştur. Bunlar son dönemde yaşadığımız salgınla ilişkilidir. Covid-19 virüsünün bulaşıcılığının fazla olması, hızlı yayılım göstermesi, tedavisiyle ilgili kesin bir sonuca varılmamış olması ve salgınla ilgili sürecin uzaması özellikle sağlıkla ilgili bilgilerle aşırı meşgul olan insanların ruhsal sağlıkları için tehdit edici bir unsur olmuştur.’’ dedi.

TRAVMALAR UYUM YETENEĞİNİ BOZAR

Bulaşıcı hastalıkların yeni bir durum olmadığını, bulaşıcı hastalıklara bağlı salgınların güçlü ruhsal tepkilere yol açabileceğini ve toplumsal bir travma olan salgınların, insanların uyum yeteneklerini bozduğu için faklı bir durum oluşturduğunu belirten Öztepe, "Aslında salgınlar kişisel olmaktan çok toplumsal travmalardır. Toplumsal travmalar insanların uyum yeteneklerini bozar. Oluşan korkuya karşı kişilerin tepkileri birbirinden farklı olur. Bazı kişiler sorunun ne olduğunu ve sınırlarını iyi bir şekilde belirleyip yönetebilirken bazıları da kaygılarıyla başa çıkmakta zorlanıp panikleyebilir ve ruhsal sorunlar yaşayabilirler." diye konuştu.

EN BÜYÜK KORKU BELİRSİZLİK



Salgında en büyün sorunun belirsizlik olduğunu söyleyen Yavaşçı, şu şekilde konuştu: