Salgın sürecinde kuaför nasıl seçilmeli? COVİD-19 ile mücadele döneminde kuaför seçmenin püf noktaları

COVİD-19 nedeniyle uzun süre kapalı olan kuaförler bugün açılıyor. Salgınla mücadele devam ederken kuaför tercihi büyük bir öneme sahip. Peki, kuaför nasıl seçilmeli? COVİD-19 salgınıyla mücadele devam ederken kuaförlerde hijyen kuralları konusunda dikkatli olmakta fayda var. Törpüden tarağa kadar birçok malzemenin dezenfekte edildiğinden emin olunması gerekiyor. İşte salgın sürecinde doğru kuaförü seçmenin püf noktaları ve “Kuaför nasıl seçilir?” sorusunun cevabı…

İçeride fazla insan bulunmamasına özen gösterilmeli

Hem çalışan hem müşteri maske takmalı

Havalandırma sistemleri içerideki havayı emecek şekilde olmalı, temiz hava vermeli

Bu süreçte makyaj temas gerektirdiği için yapılmamalı

Taraktan törpüye kadar kuaförde kullanılan malzemeler iyi dezenfekte edilmeli

Maske ve havluların tek kullanımlık olmasına özen gösterilmelidir

Kuaförde koltuklar arasındaki mesafe kontrol edilmeli